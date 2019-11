Crash d’un avion à Goma : le bilan s’est alourdi

Le petit porteur du Type Dornier 228 de la compagnie Busy bee avait à son bord 17 passagers et 2 membres d’équipage. Juste après le crash, les habitants du quartier Birere/Mapendo sont intervenus pour tenter de secourir les victimes, avant l’arrivée des services de secours.

Selon plusieurs sources, il y aurait un survivant parmi les 19 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion, et il a été hospitalisé avec 16 autres blessés. La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) a envoyé deux camions de pompiers en renfort des équipes congolaises.

L'appareil de type Dornier-228 s'est écrasé sur deux maisons du quartier Birere/Mapendo à Goma

"On était à la maison quand on a appris qu’il y avait le crash. Nous nous sommes rapidement rendus sur les lieux. Quand je suis arrivé, l’avion dégageait déjà de la fumée. On a fait de notre mieux et on est parvenu à tirer de là un homme encore vivant, témoigne un habitant de Goma.

Causes du crash inconnues

Pour le moment, les causes du crash ne sont pas connues. "A priori, c'est un problème technique", a déclaré un technicien de la compagnie sur le lieu du crash, cité par le site d'information actualité.cd. Selon lui, l'avion aurait connu des problèmes de moteur les jours précédents l'accident.

En attendant les résultats de l’enquête qui a été diligentée, le gouvernement a mis en place une cellule de crise.

Récurrence

Les habitants du quartier Birere/Mapendo à Goma après le crash

Rappelons que les accidents d’avions sont récurrents en RDC. Le 10 octobre dernier, un Antonov-72 s'est écrasé dans le centre du pays après avoir décollé de Beni. Il transportait des équipes d'appui logistique au président Félix Tshisekedi, qui rentrait le même jour d'un déplacement dans l'est du pays. Parmi les passagers victimes de l'accident de Goma, il y avait la coordinatrice d'une association de défense du droit des femmes, Mambo Zawadi et trois cadres de l'administration foncière "qui rejoignaient leurs postes de travail à Butembo et Beni après les séances de travail organisé par leur ministre de tutelle, Molendo Sakombi".

Le petit porteur du Type Dornier 228 de la compagnie Busy bee devait assurer une rotation vers Beni via Butembo à 350 kilomètres au nord de Goma.