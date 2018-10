Afrique

CPI : Laurent Gbagbo espère un acquittement

Reprise à la Haye du procès de l’ancien président ivoirien et de son ex-ministre de la Jeunesse. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés pour crimes contre l’humanité commis en Côte d’Ivoire entre 2010 et 2011.

Écouter l'audio 05:41 Now live 05:41 min "Laurent Gbagbo a régné par la violence."(Issiaka Diaby, collectif des victimes)

Depuis le début de leur procès en juin 2016, les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont toujours plaidé la libération de leurs clients pour insuffisance de preuves. "Cette demande de non-lieu est déjá déposée, il y a longtemps. On a aussi déposé des soumissions qui confortent cette demande de non-lieu. Maintenant, les parties vont avoir l'occasion d'insister sur tel ou tel aspect et les juges vont leur poser des questions", a souligné Maître Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo, qui espère au moins une libération provisoire de l’ancien président. Réactions en Côte d'ivoire Beaucoup d’Ivoiriens ne sont pas prêts d’oublier le règne sanglant de Laurent Gbagbo."C’est par ces mêmes moyens qu'il est venu au pouvoir en 2000. Vous vous rappelez le charnier de Yopougon. Laurent Gbagbo, durant tout son mandat, a régné par la violence. Les gens n'avaient pas droit à la parole. Les institutions de l'État, particulièrement la justice, étaient attaquées, les magistrats bastonnés. Et les organisations de défense des droits de l'Homme persécutées, leurs sièges attaqués", se souvient Issiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Écouter l'audio 04:34 Now live 04:34 min "Nous attendons la manifestation de la vérité." (Siaka Doumbia, MIDH)



Issiaka Diaby souhaite aussi que la CPI rende justice aux victimes pour les crimes présumés commis par Charles Blé Goudé qu’il considère comme l’exécuteur des basses œuvres de Laurent Gbagbo. "Les attaques devant la RTI (la Radiodiffusion-télévision ivoirienne, ndlr) le 16 décembre 2010, les attaques contre les différentes mosquées, certains groupes qui ont attaqué ces mosquées étaient basés à Yopougon, l'une des 13 communes du district d'Abidjan, la capitale économique de Cote d'Ivoire. Et ces groupes ont été identifiés comme étant des proches de Charles Blé Goudé. C’est lui qui les entretenait, c'est lui qui les a organisé, c'est lui qui a mis des moyens à leur disposition", dit-il. Réplique de Maître Claver N'dry Pour sa part, l’avocat de l’ex-leader de la Galaxie patriotique de Côte d'Ivoire affirme que "juste au lendemain de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire se trouvait dans un chaos provoqué par la descente d'une bande armée venue du Nord et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui sont descendus sur Abidjan. Nous ne voyons pas en quoi monsieur Charles Blé Goudé est responsable. Nous pensons qu'il y a véritablement de fortes chances que Charles Blé Goudé puisse s'en sortir", estime Maître Claver N'dry. Mi- septembre, les juges de la CPI ont décidé d’alléger les charges qui pèsent contre Charles Blé Goudé. Ce qui est un bon signe, selon Me Claver N'dry. Trois charges pèsent encore sur le leader de la jeunesse du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il reste poursuivi dans la marche des pro-Ouattara sur la RTI, la radio-télévision d’état, le 16 décembre 2010, l’attaque des quartiers perçus comme pro-Ouattara à Yopougon, c’était entre les 25 et 28 février 2011. Enfin, les tueries de Yopougon, qui se seraient déroulées le 12 avril 2011. Soit au lendemain de l’arrestation de l’ex-chef d’Etat Laurent Gbagbo, qui est lui aussi détenu à la Haye.

