Covid-Organics : L'UA bientôt en coopération avec Madagascar

L'Union africaine se range derrière l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour demander que les produits à base de plantes utilisées dans plusieurs pays contre la Covid-19, soient évalués scientifiquement.

Au Cameroun, un prêtre catholique dit avoir trouvé la solution contre la Covid-19. Madagascar de son côté insiste sur les vertus attribuées au Covid-Organics dans la lutte contre le coronavirus. Le Nigeria qui a reçu des doses de ce produit annonce des tests cliniques en vue de prouver ou non, l'efficacité de ce produit.

Face à toutes les initiatives à base de plantes, l'Union africaine se félicite de la richesse de l'Afrique sur ce plan mais rappelle ses règles en la matière.

"La médecine traditionnelle fait partie intégrante de la culture africaine et la Covid-19 est une nouvelle maladie. Nous ne savons pas de quel côté la solution viendra", estime le Dr Benjamin Djoudalbaye, ancien fonctionnaire au ministère de la Santé du Tchad et chef de division politique et diplomatie de la santé et communication du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine.

Ce médecin spécialiste des maladies infectieuses rappelle cependant que "pour qu'un produit soit approuvé et mis sur le marché, il y a un processus qui passe par des essais cliniques".

