Covid-19 : plusieurs pays européens ferment leurs frontières

En Allemagne, la police a été autorisée à installer des points de contrôle pour restreindre les entrées sur le territoire allemand. Ainsi, depuis ce lundi (16.03), les véhicules en provenance de France, d'Autriche, de Suisse, du Danemark et du Luxembourg sont soumis à des contrôles systématiques.

Seuls les camions transportant des marchandises, les travailleurs transfrontaliers, les citoyens allemands qui ne présentent pas de symptôme de la maladie et les étrangers disposant d'un permis de résidence peuvent entrer dans le pays, a précisé le ministre de l'intérieur Hors Seehofer. La France a aussi annoncé un renforcement des contrôles à sa frontière avec l'Allemagne.

De nouvelles mesures drastiques

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de la chancelière Angela Merkel avec les dirigeants des 16 régions allemandes, le gouvernement fédéral a par ailleurs décidé cet après-midi de la fermeture des bars, restaurants, théâtres et musées, ainsi que l'interdiction des rassemblements dans les lieux de culte afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

En revanche, les supermarchés et autres magasins alimentaires, pharmacies, bureaux de poste, caisses d'épargne, maisons de presse, jardineries et salons de coiffure pourront rester ouverts.

En Bavière, région allemande frontalière de l'Autriche, les autorités allemandes envisageraient même de faire appel à l'armée dans les hôpitaux afin de faire face à une "situation catastrophique" qui nécessite la mobilisation de moyens supplémentaires.

Face à l'inquiétude et aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le président français Emmanuel Macron a appelé les Etats membres de l'Union européenne à "intensifier la coordination européenne et acter rapidement des mesures efficaces et concertées, notamment concernant les frontières de l'UE".

Paris avait annoncé que de nouvelles mesures seraient annoncées sur les frontières extérieures de l'Union européenne, après des échanges entre le président Macron, la chancelière Angela Merkel et les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission Ursula von der Leyen.

L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipement médical de protection afin de garantir son propre approvisionnement.

Bars, restaurants et musées fermés

Après la Chine, l'Europe est devenue l'épicentre du Covid 19 avec 2.291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations a fait un bond avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures.

Madrid a ainsi confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours.

Plusieurs pays européens ont ordonné la fermeture de tous les bars, restaurants et boîtes de nuit tandis que les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient à travers le monde.

Pour 169.387 cas recensés dans le monde, au total, 6.513 personnes sont officiellement décédées du Covid-19 - sans doute beaucoup plus en réalité.