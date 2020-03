Covid-19: les laboratoires s'activent pour trouver un vaccin

Un vaccin expérimental pour bientôt, c’est ce que promet la société CureVac. La société privée basée à Tuebingen, en Allemagne, espère avoir un vaccin expérimental prêt d'ici juin ou juillet pour ensuite demander le feu vert aux autorités de réglementation pour les tests sur l'homme.

CureVac, qui est parmi les développeurs de vaccins financés par la Coalition for epidemic preparedness innovations (CEPI), travaille avec l'université de Queensland sur un vaccin avec "ARN messager".

Avec cette technique, les cellules humaines sont amenées à produire des protéines thérapeutiques qui déclenchent une réponse immunitaire contre le cancer ou les maladies infectieuses.

"Nous avons déjà pu accumuler de l'expérience avec d'autres vaccins prophylactiques, par exemple des vaccins antirabiques, et avons obtenu de très bons résultats. Et sur cette base, nous développons maintenant ce nouveau vaccin. Nous avons un processus de plateforme où nous pouvons répondre rapidement aux nouveaux traitements. Nous pensons donc que cette technologie ARN est un très bon moyen de fournir rapidement des solutions" précise Florian Von Der Muelbe, le chef de la production et co-fondateur de CureVac..

La société allemande CureVac promet un vaccin expérimental pour bientôt.

Aux Etats-Unis, un premier essai clinique est déjà en cours à Seattle, selon les autorités sanitaires américaines. Ce vaccin (mRNA-1273) a été développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et de l'entreprise de biotechnologies Moderna, basée à Cambridge, dans l'Etat du Massachusetts. Il pourrait être commercialisé d'ici un an et demi.

Un an et demi est également le délai que se donne le groupe français Sanofi Pasteur qui pense pouvoir disposer d'un candidat-vaccin et potentiellement entrer en essai clinique. Sanofi s'est par ailleurs dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'antipaludique Plaquenil après des essais jugés "prometteurs" auprès de patients atteints du Covid-19.

La chloroquine, la forme synthétique de la quinine, utilisée pour traiter la malaria, pourrait aussi permettre de lutter contre le virus. Des scientifiques appellent d'ailleurs à plus de travaux dans ce sens.

De son côté, la Chine, d’où est partie la pandémie, travaille également sur le sujet. C’est ce que précise le chercheur Wang Junzhi :

"Il existe déjà en Chine des institutions qui ont fait des progrès rapides dans la recherche et le développement sur un vaccin. Ils ont soumis des documents de demande d'essai clinique à la National medical products administration et ont déjà commencé des travaux pertinents, y compris la démonstration du protocole d'essai clinique et le recrutement de volontaires“.

Plusieurs médicaments sont testés actuellement pour soulager les malades.

Des médicaments pour soulager les patients

Outre les vaccins, sur la liste des médicaments en lice pour combattre le Covid-19, il y a notamment le remdesivir de l'Américain Gilead. Un antiviral développé contre d'autres virus comme Ebola.

Gilead lance la dernière phase des essais cliniques en Asie, connue sous le nom de "Phase 3".

Il y a aussi un médicament, administré par voie intraveineuse, connu sous le nom "d'anticorps monoclonaux", qui a permis d'améliorer le taux de survie de patients touchés là encore par le virus Ebola.

Ce remède pourrait fonctionner à la fois comme un traitement et un vaccin.

Aux Etats-Unis, l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson travaille aussi sur le développement d'un vaccin. La Russie a annoncé de son côté avoir commencé à tester sur des animaux un vaccin et espère avoir de premiers spécimens prometteurs en juin.