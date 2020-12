Covid-19 : l'Allemagne se confine partiellement

Alors que le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus bat des records ces derniers jours dans le pays, Angela Merkel a annoncé des restrictions supplémentaires pour la période des fêtes à l’issue d’une réunion, dimanche, avec les dirigeants des 16 Länder, c'est-à-dire les Etats régionaux.

Principales mesures adoptées, tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et les crèches, vont fermer du mercredi 16 décembre au dimanche 10 janvier 2021.

Certains magasins vont fermer dès ce mercredi 16 décembre

En outre, les contacts sociaux devront être limités à un maximum de cinq adultes de deux foyers différents et rester également très restreints du 24 au 26 décembre. Des mesures qui s’imposent selon la chancelière Angela Merkel.

"Après avoir pu arrêter la croissance exponentielle pendant un certain temps et avoir eu un mouvement latéral, nous avons depuis quelques jours, de nouveau, une augmentation du nombre de cas et une croissance exponentielle. Cela signifie que nous voyons aussi beaucoup de morts. Vous suivez toutes les statistiques. Et nous savons que le système de santé est déjà soumis à de fortes pressions, et notre intention a toujours été d'éviter que le système de santé ne soit mis à rude épreuve. Il est donc urgent d'agir", estime Angela Merkel.

Pour Angela Merkel, il est urgent d'agir maintenant

"Le Coronavirus est devenu incontrôlable"

Autres mesures annoncées, l’interdiction de la vente d'alcool sur la voie publique. De nombreux cafés et bars, fermés depuis début novembre se sont en effet mis à vendre sur des stands dans la rue du vin chaud, une tradition de Noël très ancrée en Allemagne.

Ce nouveau tour de vis est salué par le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, partisan de mesures drastiques. La réunion de ce dimanche, dit-il, était particulière.

"Ce n'était pas une conférence ministérielle normale comme celles que nous avons eues ces quatre ou cinq derniers mois, où nous avons parlé pendant des heures de petits détails. Aujourd'hui, la situation est différente. Le Coronavirus est devenue incontrôlable. C'est pourquoi nous ne voulons plus faire les choses à moitié, nous voulons agir de manière cohérente", constate le dirigeant bavarois.

Agir de manière cohérente pour contenir le virus. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a frôlé le seuil des 30.000 vendredi puis samedi, bien au-dessus de la moyenne journalière de la première vague que l'Allemagne avait mieux maîtrisé que beaucoup de pays européens.

Les salons de coiffure sont aussi touchés par les nouvelles mesures adoptées

Les Allemands favorables

Le record du nombre de morts sur une journée a également été atteint jeudi avec 598 décès par rapport à la veille, selon l'Institut Robert Koch (RKI), chargé de la veille épidémiologique en Allemagne.

Au total, l'épidémie a fait jusqu'à présent, plus de 21 700 morts en Allemagne pour plus de 1 320 000 personnes contaminées.

Jeudi, dans un sondage publié par la chaîne ZDF, la deuxième chaîne publique allemande, 49% des Allemands contre 13% se disaient favorables à des mesures urgentes contre la Covid-19, malgré l'approche des fêtes de fin d'année.