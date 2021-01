Covid-19 : l'Afrique attend ses vaccins mais priorité à l'Europe

Pour freiner l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde, des campagnes de vaccination ont démarré depuis quelques semaines dans le monde. C’est notamment le cas en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie ou en Chine.

Mais, en Afrique, les populations doivent encore patienter.

Trois pays seulement, l’archipel des Seychelles, l'Egypte et l'île Maurice, ont lancé des campagnes de vaccination à grande échelle, tandis que la Guinée a entamé une phase pilote qui ne concerne qu’une vingtaine de personnes, essentiellement des responsables politiques, à commencer par le président Alpha Condé.

Par ailleurs, plusieurs pays du continent, ainsi que l’Union africaine, ont annoncé avoir fait des commandes de vaccins mais devront encore patienter car les fabricants semblent accorder la priorité aux pays riches avec lesquels ils ont passé des accords depuis des mois.

Cette situation est dénoncée par l’Organisation mondiale de la Santé qui affirme que le monde "ferait face à un échec" si les pays riches continuaient d’accaparer les vaccins au détriment des pays en développement.

Aux Seychelles, la vaccination à grande échelle a commencé

Des vaccins à moindres coûts

S'ajoute à cela, le coût des vaccins. L'Afrique du Sud a ainsi annoncé qu'elle devrait payer ses premières doses du vaccin AstraZeneca 5,25 dollars l'unité, soit 2,5 fois plus cher que les pays de l'Union européenne.

Pour Didier Koumavi Ekouevi, chef du département de santé publique à l’université de Lomé, le coût des vaccins ne devrait toutefois pas être un obstacle pour les pays africains. "Le coût du vaccin, il faut être raisonnable, il y a des vaccins qui sont accessibles comme celui du laboratoire AstraZeneca qui est le moins cher et adapté car il ne nécessite pas de chaîne de froid particulier. Le choix du vaccin ainsi que sa disponibilité seront très déterminants. Un certain nombre de critères doivent être pris en compte. Il s’agit surtout de l’efficacité du vaccin, la tolérance, la disponibilité, la logistique, le coût du vaccin", estime le professeur Ekouevi.

Géopolitique et vaccins Patiente sud-africaine touchée par la Covid-19

Christophe Kouamé est pharmacien et coordonnateur de CIVIS-CI, un regroupement d’ONG de la société ivoirienne. Pour lui, il n'y a pas un problème d'accès aux vaccins pour les pays du continent. Ces pays dit-il, sont plutôt confrontés à des choix géopolitiques. "La Chine a deux vaccins, la Russie a un vaccin et ces pays mettent ces vaccins à la disposition des pays africains. Quelle est la démarche de l’Union africaine relativement à cette bataille géopolitique d’accès à la santé et aux vaccins ? Allons-nous, nous départir de la géopolitique et protéger nos populations en acceptant les vaccins chinois et russe ? Allons-nous attendre l’Union européenne qui est déjà en retard par rapport à la livraison des deux laboratoires américains ? ", s'intérroge le pharmacien ivoirien.

Sept vaccins sont actuellement utilisés dans le monde dont celui de Pfizer-BioNTech, l’alliance américano-allemande, celui de l’américain Moderna, du britannique AstraZeneca, du russse Spoutnik V et du chinois Sinopharm. C'est ce dernier qui est administré aux Seychelles et en Egypte.

Au Rwanda, le port du cache-nez est obligatoire

L'Union africaine (UA) a annoncé ce jeudi avoir obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 pour les pays du continent.

Cette annonce porte à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les deux années à venir pour les pays africains, dont la plupart n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population.