Covid-19 : les faux chiffres de l'Inde et d'autres pays

Il y a quelques jours, le Centre pour le développement mondial, un organisme de recherche américain, estimait entre 3,4 et 4,7 millions le nombre de personnes mortes de la Covid-19 en Inde, soit entre huit et onze fois le chiffre officiel qui est de plus de 420.000 morts.

Le variant Delta

L’étude des chercheurs américains prend notamment en compte la forte flambée épidémiologique constatée en avril et mai dernier dans le pays avec l’apparition du variant Delta, considéré comme très contagieux.

La communauté internationale avait à l'époque dû venir en aide à l'Inde qui se trouvait confrontée à une situation intenable avec des hôpitaux saturés, en manque de lits, de médicaments, d’oxygène et d’appareils respiratoires. Les crématoriums étaient aussi incapables de faire face à l’afflux des personnes décédées.

En avril et mai 2021, les crématorium ont été beaucoup sollicités en Inde

Doute sur les chiffres officiels

L’étude des chercheurs américains met donc en doute les données officielles de l'Inde. Elle relève la faiblesse des comptages et un taux de mortalité moins élevé que la moyenne mondiale.

Le gouvernement indien rejette pour sa part les conclusions de cette étude. Supposer que tous les morts supplémentaires sont dûs au coronavirus n'est "pas fondé sur des faits et est totalement fallacieux", estime le gouvernement indien qui a cependant demandé à certains Etats de procéder à un audit minutieux sur la pandémie.

Résultat : Le Maharashtra, l'Etat le plus touché du pays, a revu son chiffre sur les morts à la hausse avec 15.000 décès supplémentaires. Le Bihar et le Madhya Pradesh ont ajouté respectivement 4.000 et 1.500 morts à leur comptage. Des quantités relativement faibles en rapport de la population de ces Etats.

Dans un centre de vaccination en Inde

L'Inde et les autres

Actuellement, avec plus de 420.000 décès officiellement recensés, l’Inde arrive derrière les Etats-Unis qui comptent plus de 610.000 morts et le Brésil plus de 550.000.

Mais pour de nombreux experts, les chiffres publiés par la plupart des pays, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique centrale et du sud, sont sous-estimés. Et selon l'OMS, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la Covid-19, le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que les 4,16 millions de morts comptabilisés à ce jour.

