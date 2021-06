Covid-19 et rôle des médias au Global Media Forum 2021

Le 14e Forum mondial des médias (ou Global Media Forum) de la Deutsche Welle ouvre ses portes virtuellesce lundi. Pendant deux jours, la conférence propose un programme en ligne, ouvert à tous et gratuit autour du thème central : "Disruption et innovation". Il s'agit notamment de passer à la loupe les effets de la pandémie sur le rôle sociétal et la responsabilité des médias.

Dans le contexte inédit de la pandémie, le 14e Forum mondial des médias examine quels moyens le journalisme emploie pour informer correctement le public et rétablir la vérité à l'heure de la désinformation de masse.

Parmi les intervenants, le blogueur brésilien Felipe Neto s'engage au quotidien contre la censure dans son pays. Ses critiques envers le président Jair Bolsonaro lui ont valu de nombreuses menaces de mort et des campagnes de diffamation.

"Quand on fait face au fascisme et à des fascistes, tous ceux qui décident de rester silencieux se rendent complices de ce régime fasciste. Et je trouve ça vraiment honteux que des artistes et des influenceurs décident de rester silencieux face à ce régime qui a pris le pouvoir au Brésil. Donc j'assume mon opinion et je crois qu'on ne peut pas rester silencieux quand on est face à quelqu'un comme Jair Bolsonaro", explique le blogueur.

Les 14 et 15 juin, le Global Media Forum en mode virtuelle

Influence des réseaux sociaux

Avec 17 millions d'abonnés sur YouTube et suivi par 41 millions de personnes à travers le monde, Felipe Neto sait parfaitement quelle peut être l'influence des médias sociaux.

"Si vous êtes suivi par un million de personnes, alors un million de personnes peuvent être mal informées si vous dites un mensonge ou quelque chose qui sort de votre tête sans avoir fait de recherches. C'est une responsabilité que je prends vraiment au sérieux", estime Felipe Neto

Les médias sociaux, et en particulier les grandes plateformes comme Facebook ou YouTube, sont des armes à double tranchant pour l'information des masses. Elles ont en effet contribué à une plus large diffusion pour les médias professionnels, mais sont également un déversoir de haine et de fausses informations.

Raison pour laquelle des responsables de plateformes de réseaux sociaux comme Jesper Doub, directeur des partenariats de Facebook, ou Philip Jutus, vice-président de Google pour l'Europe centrale, font partie des intervenants de la conférence.

Liberté des médias

Autre préoccupation grandissante pour le journalisme, la sécurité personnelle, au regard du développement des technologies de surveillance.

Irene Khan, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, s'exprimera lors du Forum sur la liberté des médias et craint pour la vie des journalistes, en particulier des femmes.

Egalement intervenante, l'écrivaine turco-britannique Elif Shafak s'intéresse elle aussi de près au thème des attaques contre la liberté d'expression.

"Venant d'un pays comme la Turquie, je sais que les mots peuvent peser lourd. On peut vous faire un procès à cause de ce que vous dites dans une interview, ou de ce que vous écrivez dans un livre. On peut vous diaboliser, vous attaquer et vous cibler sur les réseaux sociaux et les médias" , dit l'écrivaine turco-britannique.

Enfin, un des grands moments du 14e Forum mondial des médias sera la remise du Prix de la liberté d'expression 2021 de la DW à la journaliste nigériane Tobore Ovuorie pour son travail d'investigation dans le milieu de la prostitution, un reportage qui a failli lui coûter la vie.

Parmi les intervenants figurent des représentantes de la société civile internationale, de la culture et de la science, dont la militante libérienne lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2011, Leymah Gbowee. Des personnalités politiques allemandes de premier plan, dont la chancelière Angela Merkel et deux candidats aux prochaines élections, devraient aussi intervenir durant la conférence.