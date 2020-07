Covid-19 en Europe, plusieurs pays durcissent les mesures sanitaires

Les autorités sanitaires allemandes s’inquiètent ainsi de l’augmentation des nouvelles infections tandis que l’Espagne a annoncé aujourd’hui (mardi 28 juillet) le port obligatoire du masque et la limitation des rassemblements à dix personnes. Le Royaume-Uni a d’ailleurs rétabli une quarantaine pour les voyageurs rentrant d’Espagne.

Recommandations et mesures sanitaires renforcées

Officiellement, l'Espagne dénombre actuellement plus de 28.400 morts de la pandémie et ces dernières semaines le nombre de cas serait en augmentation. En pleine période de vacances et alors que l’Espagne est une destination prisée en Europe, plusieurs pays mettent en garde leur ressortissants.

La France recommande d'éviter de se rendre dans la région de Catalogne. L'Allemagne pour sa part déconseille les voyages "non essentiels" et touristiques. Des stations de test ont été mises en place dans les aéroports allemands pour encourager les personnes revenant de pays jugés à risque à se faire tester.

Centre de test de Corona Cologne-Bonn en Allemagne.

Une mesure indispensable selon le professeur Peter Bauer de l’entreprise allemande de Centogene qui organise ces tests.

"De nombreux voyageurs ont besoin de ce test et nous sommes vraiment très sollicités. Nous essayons de donner à chacun ses résultats à temps, mais il y a actuellement plus de 1.000 tests par jour et nous prévoyons que 5.000 tests seront effectués d'ici la fin de la semaine car à l'avenir, tous les voyageurs revenant de zones à haut risque sont censés être testés" explique t-il.

L’institut de veille sanitaire allemand, le Robert Koch Institut, s’est par ailleurs inquiété de l’augmentation récente des nouvelles infections dans le pays.

Londres décide de rétablir la quarantaine

Le Royaume-Uni est allé encore plus loin en rétablissant une quarantaine de deux semaines pour tous les voyageurs revenant d’Espagne. Une décision qualifiée par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez d’"erreur" et "disproportionnée".

Plage bondée à Cadix en Espagne en juillet 2020.

Mais pour le ministre britannique du gouvernement local, Simon Clarke, la décision est tout à fait justifiée.

"Nous avons observé une augmentation de 75% des cas jeudi et vendredi, par rapport à mardi et mercredi de la semaine dernière. C'est ce qui a motivé cette décision. Nous vivons dans un monde où les choses peuvent bouger soudainement et très sérieusement et c'est ce qui semble se produire dans certaines régions d'Espagne. Nous faisons d'énormes progrès contre le coronavirus, ici, dans le pays. Nous ne voulons pas réimporter les risques d'outre-mer à un moment crucial de notre reprise nationale" précise t-il

Autre pays qui fait face à un rebond de la pandémie : la Belgique. En réponse, les autorités incitent les Belges à limiter les contacts. Les événements publics seront limités à 100 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur. Le télétravail est "fortement recommandé quand c'est possible". Les Belges sont aussi invités à faire leurs courses seuls et à les limiter à 30 minutes.