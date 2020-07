Covid-19 : des avancées dans la recherche d'un vaccin

Alors que la pandémie de Covid-19 continue à se propager dans le monde et a officiellement coûté la vie à près de 580.000 personnes, l’annonce de la firme américaine de biotechnologies Moderna du lancement prochain de la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin sonne comme une rare bonne nouvelle.

La conception d'un vaccin, tout un processus

Il faut savoir que la conception d’un vaccin passe par plusieurs étapes. La compréhension de la maladie puis de l’agent infectieux, la fabrication de différents candidats de vaccins et ensuite les études cliniques qui comprennent trois phases.

C’est cette troisième phase, qui vise à vérifier l’efficacité du vaccin expérimental et prévenir la maladie chez un nombre important d’individus, que s’apprête à lancer Moderna après des premiers tests plutôt concluant selon le Dr William Schaffner de l’Université Vanderbilt :

"Il apparait que le vaccin a généré une réponse immunitaire vigoureuse. Nous pensons que cela va être associé à la protection. Il faut noter que c'est un vaccin à deux doses. Et il y avait des gens qui avaient des bras douloureux et un peu de fièvre et de fatigue etc. C’est un petit prix à payer pour la protection contre la COVID, je pense. Donc, il n'y a rien-là qui nous empêcherait d'aller à des essais plus importants."

Si l’efficacité du vaccin est prouvée, l’étape suivante sera son homologation par un organisme régulateur puis sa production à des fins commerciales. Avec 483 millions de dollars du gouvernement américain, le groupe Morderna fera appel à 30.000 personnes aux Etats-Unis et démarrera ses tests le 27 juillet.

Optimisme mesuré

Le Dr Anthony Fauci qui dirige l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses affichait récemment un optimisme mesuré :

"Bien qu’on ne puisse jamais prédire avec certitude si un vaccin va être sûr et efficace, les premières données suscitent un optimisme prudent, optimisme que nous réussirons, au moins dans le développement d'un vaccin avec un certain degré d'efficacité d’ici la fin de l'année, début 2021."

Moderna n'est pas seule en piste dans la lutte engagée contre le coronavirus. La compagnie chinoise SinoVac est aussi à un stade avancé des recherches, et l'agence russe Tass a annoncé que des chercheurs russes avaient également achevé les essais cliniques pour un vaccin.