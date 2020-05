Covid-19 : Bruxelles lève 7,4 mds d'euros pour un vaccin

Les principaux dirigeants européens ont soutenu la collecte de fonds mondiale lancée ce lundi (04.05.20) à Bruxelles par la Commission européenne pour la recherche d’un vaccin et de traitements contre la pandémie du coronavirus.

Dimanche (03.05.20), la veille du lancement de cette initiative, les signataires de cette action parmi lesquels figurent le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, le président français, Emmanuel Macron, la chancelière allemande, Angela Merkel, le président du Conseil européen, Charles Michel, le Premier ministre de la Norvège, Erna Solberg et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne ont insisté sur l’importance de la coopération internationale pour vaincre le virus, notamment par l’appui aux scientifiques dans leur effort de trouver un vaccin contre la pandémie mortelle de Covid-19.

"Si nous arrivons à développer un vaccin produit par le monde entier, pour le monde entier, il s’agira alors d’un bien public mondial unique du 21eme siècle. Avec nos partenaires, nous nous engageons à le rendre disponible, accessible et abordable pour tous", ont souligné le président du Conseil européen Charles Michel et la Première ministre norvégienne Erna Solberg.

Une collecte de fonds via internet

A l'image d'un téléthon, les internautes pourront suivre à chaque instant le montant promis par les États, les organisations caritatives et les donateurs privés.

La Commission européenne, organisatrice de cette grande conférence en ligne d’appels aux dons espèrait lever plus de 7 milliards d’euros dont 4 milliards seront destinés au développement d’un vaccin, 2 milliards aux traitements et 1,5 à la fabrication de tests, indique la Commission qui parle d’un moment décisif pour la communauté mondiale.

Les fonds mobilisés doivent donner le coup d’envoi d’une coopération mondiale entre les scientifiques, l’industrie, les professionnels de la santé etc.

Boris Johnson, le 27 avril 2020 à Londres

Le Royaume Uni avait déjà annoncé le versement de 388 millions de livres (environ 441 millions d’euros) en faveur d’un vaccin ou d’un traitement. Fin avril, le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé un partenariat avec l’université d’Oxford qui prévoit la mise à disposition d’un vaccin contre le nouveau coronavirus auquel travaille cette dernière.

Selon l’ONU, une centaine de travaux de recherches sont en cours dans le monde pour trouver un vaccin. Principalement sous forme de partenariats entre les grands géants pharmaceutiques et les petites entreprises de biotechnologie.

Les experts estiment que plus d'une douzaine de produits candidats devraient entrer ou sont déjà entrés dans des essais cliniques cette année : les produits les plus prometteurs viennent de Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne.

L'objectif visé était de 7,5 milliards d'euros, soit 8 milliards de dollars. Il devrait être atteint dans les prochains jours car la Turquie, la principauté de Monaco et la Banque européenne d'investissement (BEI) n'ont pas précisé le montant de leurs contributions.

Les Etats-Unis ont été les grands absents de ce marathon en ligne de trois heures, avec la Russie et l'Inde.

Le Covid-19 a été découvert le 12 décembre à Wuhan dans le centre de la Chine, avant de se propager dans la quasi-totalité des pays de la planète.

