Le couple franco-allemand célèbre ses noces de diamant

C'est le 22 janvier 1963, soit moins de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, les deux dirigeants de l'époque, signent ce pacte.

Le texte fixe les grandes orientations des relations franco-allemandes que ce soit dans le domaine de la politique étrangère, sécuritaire ou encore culturelle. Mais est-il encore d'actualité ? Rien n'est moins sûr, estime Barbara Kunz, spécialiste des relations franco-allemandes à l'université de Hambourg :

Les 60 ans du Traité de l'Élysée : l'occasion de faire la fête mais aussi de s'interroger sur l'état des relations entre les deux pays.

"Cette vieille idée selon laquelle l'Europe est divisée en deux camps dirigés par l'Allemagne et la France et que, quand ces deux pays se mettent d'accord, il en sort un compromis viable pour tous … cela ne fonctionne plus ! Cela fait longtemps que l'Europe n'est plus aussi binaire et qu'il y a une multitude de sujets où les constellations sont très différentes."

Renouer les liens

A la veille de la célébration de cet anniversaire rond, Paris et Berlin se sont pourtant efforcés, dit l'Elysée, de réaccorder leurs violons sur les sujets délicats de ces derniers mois. Défense, politique industrielle, énergie, transport, réforme de l'Union européenne ou encore immigration, il devrait être question de tout cela dimanche.

Pour Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, le fameux moteur franco-allemand a encore toute sa raison d'être :

"Cela reste un fait : quand l'Allemagne et la France ne se concertent pas, cela ne fonctionne pas (...) bien sûr, le nombre d'Etats membres est désormais plus important et il y a donc plus de possibilités de mésententes mais aussi de coalitions. Et pour finir, le poids et l'influence de la France et l'Allemagne sont tels que les deux pays font forcément partie du compromis et que, la plupart du temps, ils participent à son élaboration. Le risque sinon est qu'il n'y ait pas de compromis du tout."

Des attentes élevées

Que ce soit une proposition pour s'unir contre la loi américaine sur la réduction de l'inflation ou une autre sur le meilleur moyen de développer le marché européen de l'électricité ... dimanche, il faudra que Paris et Berlin soient en mesure de présenter du concret. Pour donner un sens à la fête et à la coopération européenne.