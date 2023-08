CM 2023 : le football allemand en déclin

The Daily Telegraph en Australie rappelle à ce sujet que ce ne sont pas les titres gagnés qui font d'une équipe plus forte. En guise d'illustration, l'Allemagne (double championne en 2013 et en 2017), est éliminée au premier tour de la Coupe du monde féminine. Le journal parle de la désillusion aussi pour le Brésil, dont l'équipe féminine a remporté la Copa America.

En Angleterre, la BBC parle d'un sentiment auquel l'Allemagne n'est pas habituée. "Douze mois après avoir perdu contre l'Angleterre à l'Euro 2022, l'Allemagne quitte prématurément la Coupe du monde", titre la BBC.

En France, la chaine l'Equipe parle d'"Un fiasco en Allemagne" et en a fait même un parallèle avec l'élimination de l'équipe masculine au premier tour du Mondial en Russie et au Qatar.

La Brésilienne Marta (à gauche) et la Jamaicaine Drew Spence ( à droite) lors du match du Mondial 2023 Image : William West/AFP

Les géants imaginaires

La presse espagnole parle également de "la désillusion des supposées grandes nations de football". Marca rappelle qu'"après un début tonitruant contre le Maroc 6-0 à l'occasion du premier match, l'Allemagne avait lancé un signal fort à ses adversaires".

"Personne n'aurait pu deviner ce qui se passerait par la suite : l'Allemagne, le Brésil et l'Italie et le Canada sont éliminées au tour suivant", souligne pour sa part As. Et de conclure : "Ni la taille ni les titres ne gagnent de matchs".

De l'élimination précoce de l'Allemagne, El Pais en Colombie a déduit: "l'écart de niveau entre les grands pays de football et les pays jugés de faible niveau de football est sensiblement réduit".