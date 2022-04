Coupe du monde 2022 : des restrictions en vue de protéger les supporters LGBT

La 22e édition de la Coupe du monde se joue en novembre prochain au Qatar. Une première édition de la plus grande fête mondiale du football au Moyen-Orient. Mais comme l'événement attire de nombreux visiteurs multiculturels, le Qatar envisage des restrictions afin de sécuriser tout le monde durant la compétition.

"Les supporters LGBT par exemple, incompris dans certaines traditions et cultures, seront les bienvenus au Qatar", a indiqué le responsable qatari de la sécurité lors de la Coupe du Monde. Abdullah Al Ansiri ajoute néanmoins qu'ils devraient éviter de manifester les signes de leur appartenance sexuelle en public, a-t-il prévenu : "Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui interdit, ce ne sera pas pour l'offenser, plutôt ce sera pour le protéger", fait savoir Al Ansiri, car selon lui, un spectateur quelconque pourrait l'agresser, pense-t-il.

Liverpool et Manchester City en demi-finale

Liverpool affrontait à domicile les Portugais du Benfica de Lisbonne. Les deux équipes se sont quittées sur un score de trois buts partout. Liverpool s'est donc qualifié au dernier carré de la Ligue des Champions en raison de sa victoire à l'aller 3-1, il y a une semaine au Portugal. Liverpool fera face à Villarreal. L'entraineur des Reds, Jürgen Klopp, estime que Villarreal est un adversaire difficile à manoeuvrer :

"Si on regarde les deux matches contre le Bayern Munich, on voit que Villarreal mérite sa qualification", a-t-i fait savoir. Klopp estime en outre que Villarreal doit ce succès à son entraineur : "Unai Emery sait ce qu'il fait, et l'équipe est vraiment forte", a conclu le technicien allemand. Le deuxième match opposait Manchester City à l'Atletico de Madrid au Wanda Metropolitano à Madrid. Au terme d'un match brûlant, les Citizens ont arraché un nul 0-0, et sont qualifiés grâce à leur victoire (1-0) à l'aller. Les hommes de Pep Guardiola affronteront pour leur part en demi-finale le Real de Madrid.

