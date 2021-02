Coupe d'Espagne: le FC Barcelone chute à Séville

Lionel Messi et ses coéquipiers avaient pourtant dominé l’entame de la rencontre, marquée entre autres par les occasions catalanes loupées (12e) et (22e) par Ousmane Dembélé et Lionel Messi.

Mais face aux Sévillans qui ont été plus agressifs et réalistes, la défense du FC Barcelone a fini par afficher son manque de sérénité.

Le Franco-Béninois Jules Koundé a ouvert le score (25e) et puis le Croate Ivan Rakitic a mis fin au suspense en inscrivant le 2e but du FC Séville vers la fin de la rencontre.

La dernière défaite du FC Barcelone remonte au 17 janvier en finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao. L’Athletic Bilbao qui va justement jouer ce soir le 2e match des demi-finales aller contre Levante. Les matches retour auront lieu les 3 et 4 mars.

Coupe d'Italie: l’Atalanta est pour sa part qualifié pour la finale

L’Atalanta Bergame a dominé 3-1 le FC Naples en demi-finale retour. Les joueurs de ...joueront la finale contre la Juventus le 19 mai prochain. L’Atalanta et Naples s’étaient croisés au match aller, il y au une semaine à Naples et la rencontre s’est soldée sur un nul 0-0.

Jérôme Boateng quitte le Qatar en raison du décès de son ancienne petite amie

Kasia Lenhardt, 25 ans a été retrouvée morte mardi à son domicile à Berlin. L'annonce a été faite par le quotidien Bild et Jérôme Boateng a demandé l'autorisation à son entraineur Hansi Flick pour rejoindre la capitale allemande.

L'entraineur mexicain des Tigres a à cette occasion adressé un message de sympathie à Boateng et à son équipe, le Bayern.

“Cet événement va-t-il avoir l'impact sur nos préparatifs ? Non ! Mais j'adresse mes condoléances à Boateng, aux familles éprouvées, et à l'équipe entière, le Bayern. Il s'agit de mes condoléances et celles de mon équipes, les Tigres" a dit l'entraineur des Tigres Ferratti.

Le Bayern est attendu ce jeudi pour jouer la finale du Mondial des clubs au Qatar contre les Tigres du Mexique.



