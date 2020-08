Coupe d'Angleterre : Arsenal s'impose grâce à un Aubameyang de gala

Dans un duel 100% londonien qui opposait Arsenal à Chelsea, ce sont les Gunners qui se sont imposés 2-1.

Une victoire largement obtenue grâce à la performance de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a inscrit un doublé durant la rencontre alors que c'est Chelsea qui avait ouvert la marque dès la 5ème minute de jeu.

Un pénalty transformé par Aubameyang à la 28ème, puis un lob du gauche à la 67ème, ont donc permis aux Gunners de s'imposer.

Cette victoire permet à Arsenal de se qualifier pour la Ligue Europa et donc de sauver sa saison.

PEA restera-t-il à Arsenal ?

C'est la question qui est sur toutes les lèvres du côté d'Arsenal.

L'attaquant a déjà refusé une première prolongation de contrat. Son rêve serait de jouer en Espagne, le pays natal de sa mère. Le FC Barcelone pourrait être une option.

Pour rester à Arsenal, Aubemeyang réclamerait une grosse augmentation. Il souhaiterait être payé 15 millions d'euros par an selon le média américain ESPN, proche des propriétaires d'Arsenal.

Mikel Arteta, entraineur d'Arsenal

Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, qui souhaite construire son équipe autour de la star, se veut assez confiant lorsqu'on lui demande si PEA pourrait rester au club.

"Vous savez, au sein du club, on le respecte tous, on l'admire. Les joueurs sont tous derrière lui. Nous savons que nous devons le valoriser. Je pense qu'avec tous ces points de notre côté, nous allons obtenir un accord avec lui", a-t-il déclaré aprés la rencontre.

Si Pierre-Emerick Aubameyang ne prolonge pas, et qu'Arsenal refuse de le vendre, il pourrait rester une saison de plus, mais partirait évidemment gratuitement l'été prochain, son contrat se terminant le 30 juin 2021.

Coupe de la Ligue : Le PSG s'impose face à Lyon

Le Paris Saint-Germain a remporté un nouveau trophée. Il s'agit de la Coupe de la Ligue, la dernière du nom puisque la compétition sera supprimée du calendrier français la saison prochaine.

Le PSG s'est imposé dans la douleur face à l'OL après une séance de tirs au but.

A la suite du temps réglementaire, les deux équipes n'avaient pas réussi à marquer et ce malgré de nombreuses occasions de part et d'autre.

C'est finalement le tir au but raté du Burkinabè Bertrand Traoré qui a permis aux Parisiens de soulever leur 4ème trophée de la saison après le Trophée des Champions, le championnat de France et la Coupe de France, remportée la semaine dernière.

Ligue des Champions : Mbappé, remis à temps ?

Prochaine échéance pour le Paris Saint-Germain : la Ligue des Champions.

Et bonne nouvelle pour les Parisiens, Kylian Mbappé pourrait être remis de son entorse à la cheville contractée la semaine dernière en finale de la Coupe de France.

Si l'entraîneur Thomas Tuchel et son staff se veulent toujours très prudents, le quotidien français l'Equipe assure que l'attaquant est en passe de reprendre l'entraînement.

Apparu sans gêne et sans béquilles en marge de la finale de Coupe de la Ligue, le joueur de 21 ans pourrait reprendre la course dans les prochains jours et se remettre dans le rythme. L'objectif est clair : participer, pour une demi-heure ou plus, au match contre l'Atalanta Bergame prévu le mercredi 12 août.

FIF : Didier Drogba a déposé sa candidature

Samedi matin, l'ancien buteur des Eléphants s'est présenté à Abidjan et a remis son dossier à quelques heures de la date limite, fixée à 17h.

Une centaine de fans attendait la star devant le siège de la FIF, au sud de la ville.

Didier Drogba

"Notre football va mal, nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien", a annoncé Didier Drogba, retraité depuis fin 2018.

Après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de cinq jours pour analyser et valider les différents dossiers de candidature. Les personnes qui seront donc officiellement retenues comme candidates devraient donc être connues mercredi, au plus tard.

Outre Didier Drogba, Idriss Diallo, ancien 3ème vice-président de la FIF, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.

Formule 1 : Hamilton s'impose... sur trois roues !

Le pneu crevé de Lewis Hamilton

Image insolite en Formule 1, avec le pilote britannique Lewis Hamilton qui a passé la ligne d'arrivée du Grand Prix de Grande Bretagne avec son pneu en grande partie arraché.

Une situation extrêmement dangereuse pour le pilote mais aussi pour les autres coureurs puisque si le pneu s'était complètement détaché de la roue, il aurait pu s'envoler et, avec la vitesse de vol, arraché de nombreuses choses sur son passage.

Au final, plus de peur que de mal pour Lewis Hamilton qui a réussi à garder le contrôle de son véhicule jusqu'au bout.

"J'ai juste remarqué que la forme de la roue avait changé un peu et d'un coup mon cœur a failli s'arrêter. Vous pouviez voir que le pneu tombait de la jante. J'ai essayé de conduire en gardant de la vitesse, j'avais peur que le pneu se décolle et casse l'aileron de la voiture. Mon Dieu, je priais juste pour essayer de finir le tour", a-t-il déclaré après la course.

Lewis Hamilton qui, grâce à cette victoire dans des conditions extrêmes, garde la tête du classement des pilotes.