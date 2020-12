Coupe d'Allemagne : Schalke 04 joue sa saison

Schalke 04 n'a plus que la DFB Pokal pour sauver sa saison. Alors que le club est complètement dépassé en championnat, et reste sans victoire depuis janvier dernier, la Coupe semble être le seul moyen de respirer un peu. Ce soir, à partir de 17h30 TU, les Knappen seront opposés au SSV Ulm, pensionnaire de 4ème division. Un match en principe à la portée de de Salif Sané et de ses coéquipiers.

Une victoire pour se relever

Pour Huub Stevens, l'entraîneur par intérim, il est en tout cas grand temps que ses joueurs gagnent ne serait-ce qu'un match, peu importe la compétition, afin de passer à autre chose, mentalement parlant.

"Il y a peut-être du positif à tirer du match contre Bielefeld, mais ce que les joueurs ont retenu, c'est la défaite. Et même s'ils n'ont perdu que 1-0, ca n'aide pas à avoir de la confiance", a déclaré le technicien néerlandais en conférence de presse. "À partir de là, tu dois essayer de tout donner lors du match d'après pour essayer de te qualifier pour le tour suivant. Peu importe qu'il s'agisse d'un match de Coupe ou je ne sais quoi, chaque moment doit être saisi pour pouvoir se relever."

Huub Stevens pense qu'une victoire peut remettre Schalke 04 sur le bon chemin

Dortmund veut également faire bonne figure en Coupe

Autre club pour qui la Coupe est particulièrement importante cette saison : le Borussia Dortmund. Déjà à huit points du leader en championnat, les Borussen ont presque dit au revoir au titre de champion et se doivent donc de bien figurer en Coupe, surtout après avoir été éliminé prématurément par le Werder Brême les deux dernières saisons.

Ce soir, à 19H TU, ils seront opposés à l'Eintracht Brunswick, 15ème de 2. Bundesliga. Et pour Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, le club se doit d'assumer son statut de favori et de délivrer une bonne performance.

"Je pense que nous sommes en mesure d'accomplir notre mission. C'est un match très important, parce qu'il est à élimination directe, il n'y a pas moyen de rattraper les choses en cas de défaite. Nous devons jouer notre rôle de favori : c'est ainsi que nous nous voyons, mais il ne suffit pas de le dire, nous devons effectuer une bonne performance pour y arriver", a ainsi déclaré Zorc.

Gladbach sans Thuram

Dans les autres matchs importants de la soirée, choc de première division entre le FC Augsbourg et le RB Leipzig. De son côté, le Borussia Mönchengladbach sera opposé à Elversberg, club de 4ème division. Les Poulains qui évolueront sans Marcus Thuram. L'international français, suspendu pour cinq matchs en championnat suite à son crachat à la figure du défenseur d'Hoffenheim Stefan Posch, n'a pas été retenu par son entraîneur Marco Rose pour cette rencontre de Coupe.