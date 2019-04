Coupe d’Allemagne: Lewandowski envoie le Bayern en finale

Les Bavarois ont, en effet, décroché leur ticket dans la douleur face à une solide équipe de Werder Brême. Le leader du championnat avait pourtant dominé la première partie grâce aux buts de Robert Lewandowski de Thomas Müller.

Mais le werder Brême a réussi un exploit de revenir au score dans la deuxième période à la 74e et 75e minute avant de chuter à 10 minutes de la fin de la rencontre. Un pénalty contesté par les Brêmois, a été transformé par l’international polonais Lewandowski, auteur d’un doublé.

Ancien joueur de Dortmund, Robert Lewandowski a été récemment classé meilleur buteur étranger dans l'histoire de Bundesliga (201buts), et il est aussi l'unique joueur à avoir inscrit un quadruplé en demi-finale de LDC ( en 2013, face au Real Madrid).

Le Bayern Munich jouera donc la finale de la Coupe d’Allemagne contre le RB Leipzig, le 25 mai au stade olympique de Berlin.

Pep Guardiola (Man.City) et Ole Gunnar Solskjaer (Man. United)

City a remporté hier le derby des Manchester

En match en retard de la 31e journée de Premier League, Manchester City s’est tranquillement imposé 2-0 face à ses rivaux de United. Deux buts des Citizen inscrits par Bernardo Sylva et Leroy Sané. Une défaite à domicile difficile à gérer a indiqué l’entraineur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer:

"Bien sûr, bien sûr, vous jouez à la maison contre une très bonne équipe, vous voulez naturellement gagner. Mais Manchester City a su imposer sa loi. . Les deux dernières saisons, les Citizen ont été la meilleure équipe du pays. Et c'est le défi pour nous, pour y arriver. Et nous ne sommes clairement pas là maintenant. C’est le constat aussi de tout le monde r, mais c’est la raison de mon travail. Pour nous assurer que nous nous améliorons et que nous nous rapprochons d'eux" a t-il souligné.

Tenant du titre , Manchester City a pour sa part, réalisé, sa 11e victoire de suite, et il repasse en tête du classement cette saison, avec 89 points, mais avec un point d’avance à son dauphin Liverpool.

A trois journées de la fin de la saison, la course au titre reste ouverte pour les deux géants du football anglais.