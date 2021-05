Coupe d'Allemagne : Leipzig défie le Borussia Dortmund

Il n'y a pas eu vraiment de match samedi soir à Dortmund. Face au Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division qui avait réussi à faire tomber le Bayern lors du deuxième tour, le Borussia a été sans pitié.

Un doublé de Giovanni Reyna, ainsi que des buts de Marco Reus, Thorgan Hazard et Jude Bellingham ont permis au BvB d'avoir une avance de cinq buts à la mi-temps. 5-0, ce sera d'ailleurs le score final. Pour le capitaine Marco Reus, ce succès permet au Borussia Dortmund de continuer à croire en ses objectifs de fin de saison :

"Comme je l'ai dit très souvent ces derniers temps, il ne nous reste plus grand chose à faire à part gagner toutes les rencontres qu'il nous reste à disputer. Cela nous permettrait éventuellement d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine et de ramener la Coupe d'Allemagne à Dortmund", a déclaré l'ailier à l'issue de la rencontre. "Nous sommes sur une bonne série, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons continuer à travailler dur, et on tirera le bilan en fin de saison".

Face à Kiel, les joueurs du Borussia Dortmund ont passé une bonne soirée

Nagelsmann, un titre et puis s'en va ?

En finale, le Borussia Dortmund sera opposé au RB Leipzig, qui a dû attendre les ultimes instants de la prolongation pour s'imposer 2-1 sur la pelouse du Werder Brême, grâce à un but acrobatique signé Emil Forsberg. L'entraîneur Julian Nagelsmann, qui quittera le RB en fin de saison pour rejoindre le Bayern Munich, a donc la possibilité de remporter un trophée avant de quitter Leipzig. C'est en tous cas ce que souhaite son patron, Oliver Mintzlaff :

"J'ai dit à Julian qu'on le laissait partir pour le Bayern Munich, mais qu'avant cela, il devait ramener un titre ici. La pression est grande, il le sait, mais il a parfaitement réussi à gérer cela en se qualifiant pour la finale", a estimé le boss du RB Leipzig. "Nous allons maintenant nous concentrer sur notre match de Bundesliga, et puis nous nous focaliserons sur la finale à Berlin".

Un but d'Emil Forsberg dans les ultimes instants du match permet à Leipzig de disputer sa deuxième finale en trois ans

Une répétition en championnat

Le hasard fait bien les choses, puisqu'avant de se retrouver le 13 mai prochain dans la capitale allemande pour la finale de cette 78ème édition de la Coupe d'Allemagne, Dortmund et Leipzig se retrouveront une première fois samedi 8 mai, dans le cadre de la 32ème journée de Bundesliga.

Si Leipzig rêve de conquérir le premier trophée de son histoire après avoir échoué en finale de Coupe d'Allemagne 2019 face au Bayern Munich, le Borussia Dortmund, lui, fera tout pour remporter la cinquième DFB-Pokal de son histoire, la première depuis 2017.

Colère après le verdict dans l'affaire Metzelder

Si sur le plan sportif, l'actualité en Allemagne de ce week-end était focalisée sur ces demi-finales de Coupe, elles ont été éclipsées par une affaire judiciaire, du moins par les réactions qui ont suivi : jeudi dernier, l'ancien international allemand Christoph Metzelder a écopé de dix mois de prison avec sursis pour la diffusion d'images pédopornographiques, qu'il a avouée.

"J'accepte la sanction et demande pardon aux victimes de violences sexuelles. Je vais devoir vivre le reste de ma vie avec cette culpabilité", avait déclaré avant le jugement l'ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid, qui risquait jusqu'à cinq ans de prison. Les enquêteurs avaient trouvé 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou adolescents sur son téléphone portable.

Christoph Metzelder lors de son procès jeudi dernier à Düsseldorf

L'incompréhension de Podolski et de Götze

Une sentence qui a suscité la colère d'anciens coéquipiers de Metzelder : "C'est répugnant", a commenté Lukas Podolski sur les réseaux sociaux. "Je ne comprends pas cette sentence de dix mois avec sursis. Il ne s'agit pas de faire un symbole parce qu'il s'agit d'une célébrité; une telle chose devrait normalement être punie plus sévèrement. Une confession partielle ne devrait pas être une décharge quand il s'agit de pornographie infantile !", a déclaré l'ancien joueur la Mannschaft.

Même réaction du côté de Mario Götze, qui ne comprend pas cette "peine aussi clémente pour un délit aussi grave" : "Quand de jeunes enfants et leurs familles sont blessés pour le reste de leur vie, ces actes méprisables doivent être punis beaucoup plus sévèrement", a estimé le champion du monde 2014.

Enfin, Max Kruse, l'attaquant de l'Union Berlin, a lui aussi fait part de son incompréhension face à un tel jugement. "Il faut faire du bruit pour que les choses changent, pour les politiques changent les lois. J'ai moi-même un enfant et je ne veux pas imaginer comment je réagirais s'il lui arrivait la même chose", a déclaré Kruse sur la plateforme de streaming "Twitch".

Maradona, mort par négligence ?

En Argentine, Diego Maradona a été "abandonné à son sort" par l'équipe soignante qui l'entourait peu avant sa mort, lui prodiguant un traitement "inadéquat, déficient et imprudent" conduisant à une lente agonie. C'est ce qu'a fustigé un rapport d'experts rendu public vendredi dernier.

Dans un document de 70 pages, la commission médicale chargée d'enquêter à la demande de la justice sur les dernières heures de la star argentine, a déterminé que Maradona "a commencé à mourir au moins 12 heures avant" d'être retrouvé sans vie et a enduré une "période d'agonie prolongée".

Ce sont les déclarations de deux des cinq filles de Maradona, Gianinna et Jana, qui pointaient le neurochirurgien Leopoldo Luque comme responsable de la détérioration de l'état de santé de leur père, avaient déclenché la procédure judiciaire.

Leopoldo Luque a été mis en examen, ainsi que six autres personnes, parmi lesquelles la psychiatre Agustina Cosachov, un psychologue et deux infirmiers.

"L'équipe qui était censée s'occuper de Maradona quand il était souffrant n'était pas là pour le soigner, mais elle était là dans son propre intérêt. Ce sont des gens qui voulaient lui soutirer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé si longtemps sous médicaments ? Parce qu'ils voulaient lui prendre de l'argent. Que justice soit faite maintenant. Et s'ils doivent payer, ils payeront", a déclaré Oscar, un fan du Pibe del Oro.

En Argentine, les peines pour abandon par négligence ou homicide involontaire vont de cinq à quinze années de prison.

Leopoldo Luque, le médecin en charge de Diego Maradona

Les groupes de la Basketball Africa League sont connus

En basketball, le tirage au sort des poules de la première édition de la Basketball Africa League a eu lieu dimanche soir.

Dans le groupe A, l'équipe malgache de la GNBC sera aux prises avec le club tunisien de l'US Monastir, les Nigérians de Rivers Hoopers et l'équipe rwandaise des Patriots.

Le groupe B sera composé des Maliens de l'AS Police, des Camerounais du FAP, des Marocains de l'AS Salé et des Angolais du Petro de Luanda.

Enfin, dans le groupe C, le club sénégalais de l'AS Douanes a été placé en compagnie du club mozambicain du Ferrovario de Maputo, des Egyptiens du Zamalek et des Algériens du GS Pétroliers.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes iront en quarts de finale. Cette première édition de la Basketball Africa League se déroulera du 16 au 30 mai prochain à Kigali, au Rwanda.