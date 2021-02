Coupe d'Allemagne : Le Rot-Weiss Essen crée la surprise !

Il paraît que la Coupe a ses propres règles. Qu'importe l'adversaire, le résultat n'est jamais connu d'avance. Et hier soir, le Rot-Weiss Essen a prouvé encore une fois qu'il pouvait y avoir de la magie dans cette compétition.

Une équipe renversante

Après avoir réussi à emmener le Bayer Leverkusen en prolongations (0-0 à l'issue du temps réglementaire), le pensionnaire de quatrième division s'est retrouvé mené au score, suite à une réalisation de Leon Bailey. Mais le Rot-Weiss, déjà tombeur de l'Union Berlin au tour précédent, a inversé la tendance grâce à des buts d'Oguzhan Kefkir et Simon Engelmann. Victoire 2-1 pour le petit poucet, pour la plus grande joie son entraîneur :

"C'est compliqué quand tu prends un but en prolongations après avoir défendu avec passion pendant 90 minutes. Nous avons eu de la chance ensuite d'avoir une courte pause pour pouvoir procédér à des ajustements", a déclaré Christian Neidhart en conférence de presse. "Leverkusen a été passif, et nous en avons profité pour égaliser, et inscrire ensuite le but de la victoire. Honnêtement, c'est difficile d'écrire un plus beau scénario."

Dortmund s'est fait peur

De son côté, le Borussia Dortmund a failli passer à la trappe face à Paderborn. Après avoir inscrit deux buts par l'intermédiaire d'Emre Can et de Jadon Sancho, le vainqueur de l'édition 2017 s'est relâché et a encaissé deux buts, dont un dans les ultimes secondes du temps additionnel. En prolongations, Erling Haaland a fait la différence et a inscrit le but de la victoire. Dortmund s'impose finalement 3-2 au terme d'une soirée compliquée :

"Si on avait marqué le troisième but, la donne aurait été différente. Mais nous avons fait deux erreurs qui nous ont coûté deux buts. J'espère au moins que les téléspectateurs ont passé une bonne soirée. Parce que pour nous, sur le terrain, c'était très dur", a confirmé le milieu de terrain Thomas Delaney à l'issue de la rencontre.

Comme souvent cette saison, le salut de Dortmund est venu d'Erling Haaland

Dans les autres résultats de la soirée, le Werder Brême a disposé de Fürth 2-0 tandis que le Holstein Kiel, tombeur du Bayern Munich au tour précédent, s'est imposé aux tirs au but face à Darmstadt.

Suite et fin ce soir de ces huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne, avec notamment Wolfsburg-Schalke 04 ou encore le VfB Stuttgart contre le Borussia Mönchengladbach.