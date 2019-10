Coupe d'Allemagne : le Bayern Munich a eu très chaud

Hier soir, on jouait le début du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la Ruhr, le tenant du titre a souffert sur la pelouse du VfL Bochum. Les Bavarois se sont retrouvés menés au score suite à un but conte son camp d'Alphonso Davies à la 35ème minute. Au retour des vestiaires, le Bayern a cravaché, sans pouvoir néanmoins mettre en échec Bochum.

Un sauveur nommé Gnabry

L'international allemand a fini par égaliser à la 83ème minute, et alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, Thomas Müller a mis fin au suspense (89ème). Victoire 2-1 du Bayern. Un succès sur le fil, mais pour Serge Gnabry, l'essentiel a été assuré :

"Nous avons souffert ce soir, mais l'essentiel, c'est que nous soyons qualifiés. C'est le principe de la Coupe. Il est vrai que nous avons perdu beaucoup de ballons, ce qui nous a compliqué la tâche. Nous n'avons pas fait courir l'adversaire, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions, et nous avons dû lutter jusqu'au bout."

Quand ce n'est pas Robert Lewandowski, c'est Serge Gnabry qui sauve le Bayern cette saison.

Cologne coule en Sarre

Après avoir mené 2-0, le FC Sarrebruck, pensionnaire de quatrième division, a vu les Colonais revenir à la marque. Mais à la toute dernière minute de jeu, Tobias Janicke a offert la qualification aux siens. 3-2 pour le FC Sarrebruck. Une défaite au goût très amer pour l'entraîneur de Cologne, Achim Beierlorzer :

"Je suis très déçu et énervé par mon équipe. La manière dont s'est déroulée cette rencontre, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Nous avons pris un but sur coup franc parce que nous étions trop bas, puis un autre sur contre-attaque parce que nous étions trop haut. C'est tout simplement naïf, la manière dont nous avons défendu. C'est pourquoi je suis si agacé."

L'exploit du FC Sarrebruck, qui a sorti le FC Cologne, qui évolue trois divisions au-dessus.

Schalke s'est fait peur

Dans les autres rencontres, Stuttgart est allé s'imposer 3-2 sur la pelouse de Hambourg, tandis que Hoffenheim a battu Duisburg 2-0. Victoire 3-1 de l'Union Berlin sur le terrain de Fribourg, le Bayer Leverkusen a gagné 1-0 face à Paderborn. À Bielefeld, Schalke 04 s'est fait peur face à l'Arminia, mais a fini par s'imposer 3-2 et enfin, Karlsruhe a arraché une victoire 1-0 à Darmstadt.

Le Bayer s'est imposé 1-0 face à Paderborn grâce à un but de Lucas Alario.

Ce soir, suite et fin de ce deuxième tour de Coupe d'Allemagne, avec notamment Wolfsburg-Leipzig à 17h30 TU, ainsi que le choc entre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach à 19h45, toujours en temps universel. Sans oublier la rencontre entre le Hertha Berlin et le Dynamo Dresde. 35 000 supporters du Dynamo vont faire le déplacement pour cette rencontre, ce qui est tout simplement énorme.