Coupe d'Allemagne : le Bayern chute à Mönchengladbach

Voir le Bayern Munich perdre un match, c'est déjà surprenant. Mais alors assister à une humiliation c'est encore plus rare! Ce scenario inattendu a eu lieu mercredi à Gladbach à l'occasion du 2e tour des éliminatoires de la Coupe d'Allemagne. Les hommes d'Adi Huttel ont pris les devants très tôt dans la rencontre grâce à Manu Koné, la plus jeune recrue du club (1-0, 2e). Le défenseur algérien Ramy Bensebaini, a par la suite signé un doublé (2-0, 15e), (3-0, 21e).

A lire également...Ligue des champions : le Bayern s’incline contre le PSG

L'attaquant suisse Breel Embolo (Gladbach) célébre son but contre le Bayern

La deuxième partie à l'image de la première

Alors qu'on s'attendait à une révolte du club champion d'Allemagne, le Borussia Mönchengladbach a plutôt gardé la mainmise sur le match. L'attaquant suisse Breel Embolo a planté un doublé (4-0, 52e) et ( 5-0, 58e). Une défaite historique pour les hommes de Julian Nagelsmann. L'entraineur du Bayern qui n'était pas sur le banc en raison d'une contamination à la Covid 19. Mais il a été représenté par son adjoint Dino Toppmöller : "C'est la première fois que nous perdons ici 5-0 ", a d'abord annoncé Toppmöller, avant de revenir brièvement sur la rencontre : "Nous avions pris des précautions, mais Gladbach nous a beaucoup pressés", dit-il et de se relever les erreurs notamment les pertes de balle :"Ils ont saisi cette occasion pour marquer le premier but, le 2e but et le 3e but à zéro, durant les 20 premières minutes de la rencontre".

Le Bayer Leverkusen éliminé

Le Bayer Leverkusen s'est incliné 2-1 sur sa propre pelouse face à Karlsruhe, une équipe de deuxième division. Mais il n' y a pas eu de surprise pour le match qui opposait Mannheim à l'Union Berlin. Le club de la capitale s'est imposé 3-1 après prolongation. Le FC Cologne a pour sa part arraché sa qualification en 8e de finale grâce à sa victoire 2-0 sur la pelouse de Stuttgart.

A lire aussi...Bundesliga : Leverkusen humilié par le Bayern