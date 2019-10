Coupe d'Allemagne : Dortmund renverse Gladbach

A Dortmund, le Borussia recevait l'autre Borussia, le vrai, celui de Mönchengladbach. Une rencontre pas vraiment passionnante pendant plus d'une heure, et qui s'est emballée dans les dernières minutes. Ce sont les visiteurs qui ont marqué les premiers, à la 71ème minute, grâce à une jolie tête de Marcus Thuram.

Un salut signé Julian Brandt

Dans l'obligation de réagir, Dortmund a mis la pression sur son adversaire, et a égalisé par l'intermédiare de Julian Brandt, dont la frappe a été contrée à deux reprises avant de rentrer (77ème). Brandt que l'on retrouvera quatre minutes plus tard pour le but de la victoire (81ème). 2-1 pour le Borussia Dortmund. Un succès peu probant, mais l'essentiel est assuré, comme l'a expliqué Brandt à l'issue de la rencontre :

"Bien sûr, nous avons eu de la réussite sur le but de l'égalisation, mais parfois, il faut savoir forcer la chance. Ce soir, nous nous sommes battus jusqu'au bout, et c'est le plus important. Il y a évidemment des choses à revoir, tout n'était pas parfait. Seulement, qu'elle soit belle ou non, une victoire reste une victoire."

Moyen ces dernières semaines, Julian Brandt a été l'homme du match face à Gladbach

Leipzig corrige Wolfsburg

De son côté, le RB Leipzig, finaliste la saison dernière, n'a pas fait de détails face à Wolfsburg. En manque d'efficacité ces dernières semaines, les hommes de Julian Nagelsmann ont été sans pitié avec Loups : victoire 6-1, avec notamment un doublé de Timo Werner. Pour le milieu de terrain Konrad Laimer, ce succès va faire beaucoup de bien à l'équipe :

"Nous n'aurions pas pensé gagner 6-1 ici, mais au final, c'est une bonne réponse aux critiques de ces dernières semaines. Ce soir, nous avons réussi à mettre quatre buts en dix minutes, par exemple. Ce qui est important maintenant, c'est que nous répétions ce genre de performance lors des prochaines rencontres."

Le SC Verl réalise l'exploit

Et qui dit Coupe d'Allemagne dit "magie de la Coupe"; et celle-ci a encore opéré hier soir. En effet, puisque le SC Verl, pensionnaire de quatrième division, est parvenu à éliminer aux tirs au but le Holstein Kiel, qui joue deux divisions au-dessus.

C'est également aux tirs au but que Kaiserslautern a disposé de Nuremberg; idem pour le Hertha Berlin face au Dynamo Dresde. Le score était de 3-3 à l'issue des prolongations. Ailleurs, victoire 4-1 du Werder Brême face à Heidenheim, Düsseldorf a battu Aue 2-1 et enfin, Francfort est allé s'imposer 2-1 à Hambourg sur le terrain du FC Sankt-Pauli.

A Wolfsburg, Timo Werner et Leipzig ont frappé un grand coup

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu dimanche 3 novembre prochain; les rencontres se joueront les 4 et 5 février prochains.