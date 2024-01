Les élèves exemptés de cours lors des matchs des Eléphants

Aux abords des écoles en Côte d'Ivoire, les avis sont partagés...

Certains parents d’élèves comme Diop Mamadou approuvent la décision du gouvernement de fermer les écoles lors des matchs de l’équipe nationale.

"Je pense que c’est une bonne mesure. Dans la mesure où si, même si c’était suspendu, je pense il aurait eu beaucoup d’absence dans les classes donc autant que ça soit suspendu pour que tout le monde puisse aller assister aux matchs tranquillement."

Ceux qui habitent dans les zones des deux stades d’Abidjan où la circulation est déjà difficile en temps normal, se réjouissent aussi. Aurèlie Grâce Yapi s'inquiétait des embouteillages à venir.

"Je trouve que c’est une bonne décision parce que moi comme ça, je quitte à Ebimpé, raconte Grâce Yapi. Tout récemment, il y a eu le match amical, il n’était pas facile de venir à l’école avec les embouteillages. Vraiment c’était difficile. Donc je pense que c’est une bonne idée."

Retard dans les cours

Mais de l'autre côté, il y a ceux qui ne trouvent pas nécessaire de fermer les écoles même pour un seul jour.

Bohoussou Koffi est étudiant et s'inquiète.

"Selon moi, ça va un peu retarder les cours. Parce qu’il y’a un délai fixe pour finir les cours."

Reine Emmanuelle, parent d’élève ne décolère pas elle non plus. Elle explique que "normalement les élèves et les étudiants n’ont rien avoir avec la CAN. Mais suspendre carrément les cours pour la CAN, moi je pense que ce n’est pas normal quoi."

Certains élèves auraient de toutes façons manqué l'école. Car pour l’accueil, l’orientation des visiteurs et le remplissage des stades, plusieurs milliers de bénévoles et de volontaires ont été recrutés. Parmi eux : des centaines de d’élèves et d’étudiants. Serge Pacôme est de ceux-là.

Il pense que "c’est une bonne initiative. Parce que nous qui sommes étudiants et qui sommes dans ces groupes-là, comment nous allons faire pour suivre en même temps les cours et aller être dans les stades pour supporter les équipes. Parce qu’il ne faudrait pas que les stades soient vides. Il faudrait qu’on puisse suivre toutes les équipes en vue d’avoir la chaleur dans les stades".

Des embouteillages en vue

Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement tente de rassurer : une partie des matchs auront lieu sur les congés de février, ce qui fait que les élèves ne manqueront pas beaucoup de jours d'école.

Les élèves ivoiriens pourraient rater plusieurs jours de cours si leur équipe nationale va jusqu’en finale Image : Luc Gnago/REUTERS

"Ça va se limiter au nombre de match donc du jeu des éléphants. Deux jours en plus, puisque les congés de février, en général c’est cinq jours."

Les activités professionnelles en plus des cours seront impactées pendant la compétition à Abidjan. Car le stade Félix Houphouët Boigny est situé en cœur de la capitale ivoirien dans le quartier des affaires du Plateau. Et le stade Ebimpé est à cheval sur les communes d’Anyama, Abobo et Yopougon. Il sera difficile pour les usagers de se déplacer dans ces zones avec ses nombreux embouteillages.