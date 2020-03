Coronavirus , Smockey sensibilise aux gestes de prévention

Longtemps préservé par le coronavirus, le Covid-19, le continent africain doit affronter aujourd’hui cette pandémie. Les pays essaient de s'adapter en prenant des mesures pour éviter plus de contamination.

En RDC, le président Félix Tshisekedi convoque pour ce mardi (17.03) une réunion de crise. L'Algérie suspend à partir de jeudi (19.03) toutes ses liaisons avec l'ensemble des pays européens. La Mauritanie suspend le trafic aérien international. La Côte d'Ivoire ferme ses frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays où plus de 100 cas de coronavirus ont été détectés.

Le Sénégal qui compte 27 cas de personnes contaminées a décidé lundi (16.03) de suspendre ses liaisons aériennes avec la France et l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie à partir de mercredi à minuit et ce pour 30 jours.

Le Burkina Faso a annoncé cinq nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total de personnes infectées à 20. Dans le même temps 59 passagers d'un avion en provenance de la Chine ont été mis en confinement après la détection à bord de cas suspects. Pour éviter la propagation du virus, des mesures de sécurité sont à prendre.

Le rappeur burkinabé Smockey, alias Serge Bambara, a accepté de prêter sa voix pour expliquer ces mesures.

