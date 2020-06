Coronavirus: Reprendre le chemin de l'école (ou pas)

Au cours de cette émission, vous entendrez plusieurs voix, de garcons, de filles d’âge différents et scolarisées dans des pays et des villes différents, en Europe et en Afrique.



"Bon retour!", bannière tendue sur la facade d'une école de Saxe, en Allemagne, pour accueillir élèves et personnel enseignant

Comme Nana, de Bamako, Paul de Bonn, Rodnelle, de Cotonou, ou Jonathan de Dortmund, tous témoignent des difficultés rencontrées pendant la fermeture des écoles, des inconvénients… mais aussi des avantages de l’enseignement à distance qu’ils ont dû pratiquer ces derniers mois… Et de leurs attentes pour un retour en classe pas tout à fait comme les autres.

Paroles d'écoliers à l'heure de la Covid-19

A quoi ressemble l’école, pendant et après le coronavirus? C'est ce dont nous discutons aussi avec la ministre de l'Education mauricienne, avec des enseignants au Mali, des élèves d'un camp de déplacés en RDC, des parents au Cameroun...

L'école au temps du coronavirus, l'exemple de l'Île Maurice

A voir aussi: notre vidéo sur la rentrée en Côte d'Ivoire: