Coronavirus : propagation de la pandémie et nouvelles mesures

La pandémie de Coronavirus évolue très vite ce mardi. Les derniers chiffres officiels donnent, mardi soir, plus de 190.000 malades à travers le monde, dans 146 pays, comme cela est visible sur la carte ici. On compte près de 7.500 morts, quelques 500 plus de plus que lundi 16 mars. Il y a d'ailleurs eu un premier décès au Brésil ce mardi et on dénombre près de 500 malades sur le continent africain.

Plus de 6.000 cas en Allemagne

Des évolutions parfois rapides, comme en l'Allemagne où l'indiquait, ce mardi matin, le directeur de l'Institut Robert Koch, Lothar Wieler, qui suit le dossier. Il y a évoqué, 6.012 cas. "C'est 6,9% de plus qu'avant-hier", a indiqué Lothar Wieler devant la presse.

Face à cela, le gouvernement fédéral allemand et les Länder (régions) ont adopté ce mardi un plan d'urgence pour les hôpitaux visant à doubler les capacités de soins intensifs en transformant des hôtels ou d'autres salles en services d'urgences pour les patients les moins atteints. Un hôpital provisoire avec 1.000 lits supplémentaires doit d'ailleurs être installé à Berlin dans les prochains jours, avec l'aide de l'armée et d'autres hôpitaux de la ville.

La France à l'arrêt

En Europe, continent considéré comme le cœur de l'épidémie désormais, la France s'est arrêtée à midi ce mardi. Depuis 12h ce 17 mars, comme les Espagnols ou les Italiens avant eux, les Français sont confinés chez eux, ils ont interdiction de sortir sauf pour quelques raisons très restreintes. En Allemagne, pas d'interdiction stricte mais les autorités appellent à rester chez soi au maximum.

Sauf pour des raisons restreintes, les Français ont interdiction de sortir depuis ce mardi 12h

L'Afrique sonne aussi la mobilisation

En Afrique, des mesures sont prises aussi. En Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal, où on a suspendu les liaisons aérienne avec sept pays d'Europe et du Moyen-Orient. Le Cameroun annonce aussi ce mardi soir la femeture de ses frontières.

Economie au ralenti

Partout dans le monde, les entreprises ralentissent. Après Renault ou PSA, ce mardi le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé la fermeture de la plupart de ses usines en Europe pour deux à trois semaines. "Nous fermons les usines en raison de la baisse très sensible de la demande", a expliqué le président du directoire Herbert Diess.

Symbole des difficultés pour l'économie aujourd'hui : les casinos de Las Vegas aux Etats-Unis ferment ce mardi aux USA. En Italie, le gouvernement a annoncé son intention de nationaliser la compagnie aérienne Alitalia ce mardi. Le gouvernement espagnol débloque 200 milliards d'euros pour faire face à la crise. La Banque centrale américaine a aussi qu'elle allait accorder des facilités de crédits aux entreprises et aux ménages.

Le CHAN reporté

La pandémie et les mesures prisent pour l'endiquer compliquent évidemment toujours les vies sociale, culturelle ou sportive. La Confédération africaine de football a annoncé ce mardi le report du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), prévu le mois prochain au Cameroun. Peu de temps avant, le ministre de la Santé camerounais avait annoncé cinq nouveaux cas de Corona dans le pays.

On ne sait pas encore quand la compétition se déroulera. "Cela dépendra de l'évolution de la situation", a indiqué le ministre des sports camerounais Narcisse Kombi Mouelle. L'Euro de football, prévu en juin et juillet est aussi annulé. Il devrait se dérouler plutôt l'an prochain.