Coronavirus : ou va l'argent des partenaires internationaux aux pays africains ?

Il y a huit ans, Hamzat Lawal créait l’ONG Nigeria Connected Development, abréviée CODE, afin de mieux intégrer dans le dialogue politique les communautés délaissées.

C’est dans ce cadre qu’est née par la suite l’initiative Follow the Money, que l’on pourrait traduire par suivez l’argent. Suivez l’argent qui a été promis pour la construction d’une école ou d’un hôpital. Les fonds sont-ils vraiment arrivés dans les bonnes poches ? Les projets ont-ils vu le jour ?

En s’appuyant sur cette initiative, le jeune activiste a lancé, il y a moins d’un mois, le hashtag #FollowCovid19Money, une campagne panafricaine pour ne pas perdre la trace des fonds promis pour lutter contre la pandémie.

Outre le Nigeria, le Cameroun participe également au projet et c’est Nancy Saiboh qui coordonne la campagne dans son pays :

"Nous n’avons pas assez d’informations sur l’attribution de ces fonds. Le gouvernement ne met pas en place des mécanismes de transparence. S’il pouvait faire l’effort de communiquer sur combien il dépense, comment ça se passe. Tous les jours, on entend des dons, des transferts d’argent mais on ne sait pas comment cet argent est utilisé."

Appel à plus de transparence

Gisela Schneider, directrice de l’Institut allemand pour la mission médicale, estime elle aussi qu’il est primordial de discuter de manière transparente sur l’utilisation de ces fonds.

Plus le processus est opaque, plus le risque est grand de voir s'accroitre le mécontentement et la frustration au sein des populations :

"On a besoin rapidement de fonds pour pouvoir acheter en grande quantité des gants, des habits de protection, des masques. Tout cela coûte très cher. Mais si on en reste là, cela ne mènera à rien ou si peu. Cette fois, il faut se dire qu’il ne s’agit pas uniquement de fournir rapidement du matériel en situation d’urgence. Il faut absolument aussi renforcer les systèmes locaux."

Les activistes de Follow your Money pensent, eux, déjà aux étapes suivantes : ils veulent développer des programmes radiophoniques pour débattre sur la transparence et, lorsque la situation sanitaire le permettra de nouveau, organiser des manifestations sur le sujet.