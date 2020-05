Coronavirus, les plans d'aide des pays africains un pas vers un revenu universel?

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un plan de soutien social, économique et humanitaire avec comme objectif d'atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les acteurs économiques ainsi que sur les populations.

Le pays a lancé un plan de riposte de 1.700 milliards de francs CFA, soit 2,6 milliards d'euros, environ 5 % du PIB du pays. Ce plan couvre des mesures de soutien aux entreprises, notamment la suspension du paiement de taxes, d'impôts, et de charges sociales.

Un fonds de solidarité de 170 milliards de francs CFA a été également dégagé pour soutenir plus d'un million de ménages, soit environ six millions des 26 millions d'Ivoiriens.

Autre pays, le Togo. Les autorités ont lancé une aide sociale sous forme de transfert monétaire pour les plus démunis et ceux qui ont perdu leur travail à cause du coronavirus.

Il s’agit d’une somme de 12.250 francs CFA pour les femmes et de 10.500 francs CFA pour les hommes. Les conducteurs de taxis-motos (Zémidjan) perçoivent pour leur part 20.000 francs CFA chaque mois.

Dans une récente tribune, le politologue béninois Oswald Padonou a donné son point de vue sur la question notamment du fond d'aide en période de coronavirus, un fond qui selon lui pourrait se transformer en revenu universel.

