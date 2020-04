Coronavirus: Emmanuel Adebayor va à contre-courant des stars africaines

La vedette togolaise de football a décidé d’aller à contre- courant de la majorité des sportifs africains de haut niveau en cette période de la pandémie. Emmanuel Adebayor a annoncé dans les réseaux sociaux qu’il ne fera pas de dons aux plus démunis dans la lutte contre le coronavirus.

Confiné chez lui à Lomé, l’attaquant de Olimpia, un club paraguayen, a été catégorique malgré les critiques:

"Je fais toujours ce que j’ai envie de faire ! Je ne suis donc ni Didier Drogba, ni Samuel Eto’o, je reste toujours Emmanuel Sheyi Adebayor " a réagi sur les réseaux sociaux l’ancien capitaine des Eperviers, la sélection togolaise de football.

Il faut rappeler entre autres que le Sénégalais Sadio Mané, l'Egyptien Mohamed Salah, les légendes comme Didier Drogba, Samuel Eto'o ont manifesté de la compansion envers leurs compatriotes en difficultés en cette période de la pandémie. Ils ont fait des dons en guise de leur venir en aide.

L'incertitude pour l'organisation du CHAN 2020

En mars dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report du championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux à une date ultérieure.

Une décision que l'instance africaine de football a prise afin d’éviter la propagation de la pandémie de Covid-19.

La sélection camerounaise de football (2017)

Les responsables du football au Cameroun ne cachent pas leur scepticisme quant à l’organisation de ce rendez-vous sportif. Parfait Siki, chargé de la communication à la Fédération camerounaise de football :

"Nous sommes aujourd’hui en fin avril. Il est déjà difficile de prévoir le CHAN avant juillet-août. Or, vu la situation actuelle, on ne peut pas organiser cette compétition dans cette période. Pour être honnête, je pense que le CHAN 2020 a de moins en moins de chance de se tenir cette année."

Il faut aussi préciser que le Cameroun, pays hôte, fait partie des plus touchés en Afrique par la pandémie. Parfait Siki :

"Au moment où nous nous parlons, les cas de contamination au Covid-19 sont en progression dans notre pays. Plus de 1.200 personnes sont contaminées et il y a un mois on en était à quelques 100 cas. C’est donc pour dire qu’on n’est pas encore sorti de l’auberge." a t-il ajouté.