Coronavirus : 58 personnes placées en quarantaine au Nigeria

Le bilan du nouveau coronavirus a dépassé lundi (02.03) plus de 3.000 morts dans le monde. A elle seule, la Chine compte plus de 2.900 personnes décédées. En Afrique, deux nouveaux pays se sont ajoutés à la liste. Après l’Egypte qui a signalé un second cas lundi (02.03), l’Algérie et le Nigeria, c’est au tour de la Tunisie et du Sénégal d’annoncer un cas de contamination au Covid-19. Dans le cas du Sénégal, c'est l'Institut Pasteur de Dakar qui a confirmé ce premier cas. Selon les autorités sanitaires, ce patient était en contact avec son épouse et ses deux enfants.

Le Nigeria, premier pays d’Afrique subsaharienne touché, a placé pour sa part 58 personnes en quarantaine.

Aucun nouveau cas confirmé

Hormis le ressortissant italien déclaré vendredi (28.02), il n’y a pas de nouveaux cas déclarés au Nigeria, a annoncé ce lundi le ministre fédéral de la Santé Osagie Ehanire.

Il a expliqué que 58 personnes ont été mises en quarantaine, 19 dans l’Etat de Lagos et 39 dans l’Etat voisin d’Ogun. Toutes ces personnes auraient été en contact avec le patient malade arrivé de Milan, en Italie, la semaine dernière.

"Nous sommes en contact avec ces personnes qui sont sous auto-isolement supervisé et les autorités leur ont fourni du matériel nécessaire pour surveiller leur température", a détaillé le ministre fédéral de la Santé.

Des recherches sont cependant en cours pour retrouver 156 personnes qui ont emprunté le même vol que le ressortissant italien.

Quatre Chinois suspectés dans l’Etat du Plateau ont été testés négatifs d’après les résultats du Nigeria centre for disease control (NCDC), l’Institut de santé publique. Son directeur général, Chikwe Ihekweazu, a appelé à l’engagement de tous les Nigérians :

"Nous avons besoin de tout le monde, du secteur privé, des industriels, pour nous aider. Si nous parvenons à empêcher l’épidémie, nous protégerons ainsi leurs affaires, l’économie du pays et nous resterons en bonne santé."

Impacts sur l’économie nigériane

Des importateurs interrogés par la presse locale nigériane révèlent que 100 millions de dollars de biens électroniques sont bloqués en Chine.

Mais des navires en provenance de Chine continuent d’accoster dans le pays, la première puissance économique en Afrique.

Le patron de l’Institut de santé publique a déclaré que le Nigeria "fera de son mieux pour éviter la propagation du virus" dans le pays le plus peuplé du continent avec ses près de 200 millions d’habitants.

M. Ihekweazu rappelle que le Nigeria a beaucoup investi après l’épidémie d’Ebola. Le pays est doté de 23 centres d’opérations pour les urgences et de cinq laboratoires moléculaires.

On assiste à une forte mobilisation des autorités du Nigeria considéré par l’OMS comme un pays prioritaire.

Le principal parti d’opposition, le PDP, a en effet critiqué le silence du président Muhamadu Buhari après le premier cas signalé vendredi (28.02). Dans un tweet, il a demandé à la population de ne pas céder à la panique.