COP28 : le projet d'accord jugé insuffisant par Bruxelles

De la production de l’acier et du ciment à l'électricité qui alimente les foyers : le pétrole, le charbon et le gaz continuent de répondre à plus de 80% des besoins énergétiques de la planète.

L’utilisation des combustibles fossiles est à l'origine de 75% des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent les températures moyennes mondiales et contribuent à l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes sur l'ensemble du globe terrestre.

Les scientifiques estiment que pour respecter l'ambition de l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5°C, les pays doivent réduire leurs émissions de 43% d'ici à 2030 et passer à des sources d'énergie renouvelables pour éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Tout est encore possible pour l'AIE

Selon l'Agence internationale de l’énergie , la voie menant à une consommation nette nulle d'ici à 2050 est étroite mais reste réalisable, à condition que les Etats prennent des mesures immédiates pour déployer les technologies propres et efficaces disponibles.

L'AIE prévoit également un rôle potentiel pour des technologies telles que le captage et le stockage du carbone et l'hydrogène vert à un horizon plus lointain.

Annalena Baerbock et ses holomogues européens ne sont d'accord sur le projet d'accord final de la COP28 Image : Sebastian Rau/photothek/picture alliance

Les efforts insuffisants des pays industrialisés

Une étude réalisée en 2023 sur 63 des plus grandes économies du monde, collectivement responsables de 90% des émissions mondiales, a montré qu'aucune d'entre elles ne faisait suffisamment d'efforts pour éviter les pires conséquences du changement climatique.

"Il est temps de rechercher des compromis pour trouver des solutions, sans faire de compromis sur la science ou sur la nécessité d'avoir les plus grandes ambitions", a déclaré le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres. Des propos qui rendent confiant Nico Haeringer, militant pour de l’ONG 350.org.

"L'idée (du sit-in) est de renforcer la détermination du secrétaire général des Nations unies et de tous les négociateurs et négociatrices qui sont là pour tenir la ligne. Tenir la ligne d'une sortie ambitieuse des combustibles fossiles, tenir la ligne d'un déploiement ambitieux des énergies renouvelables. On est dans les 24 ou 48 dernières heures des négociations et c'est la première fois, à ce stade des négociations, qu’on a encore sur la table la possibilité d'un accord sur la sortie des combustibles fossiles d'une manière acceptable, juste et ambitieuse."

Kamala Harris, la vice-présidente américaine était venue livrer le message de Washington concernant les énergies fossiles Image : Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

Augmenter les financements et mieux les répartir

Un récent bilan des Nations unies sur les plans nationaux de lutte contre le changement climatique a également révélé que les Etats sont "considérablement en retard" par rapport à leurs engagements de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C.

Mais les chercheurs et les militants affirment que les financements doivent non seulement augmenter, mais aussi être répartis plus équitablement. Ainsi, les pays riches doivent agir en premier et le plus rapidement possible. Mais dans ces pays, le principal obstacle à des progrès rapides est la volonté politique de s'opposer à l'industrie des combustibles fossiles.



Si les dirigeants s'engageaient à Dubaï, cette semaine, à une élimination progressive dans le texte final de la COP28, cela signifierait que les gouvernements seraient en mesure d’interdire l'octroi de nouvelles licences d'exploitation de combustibles fossiles.

L'Europe et Washington insatisfaits

L'Union européenne a jugé "insuffisant" le projet d'accord présenté par la présidence émiratie de la COP28, appelant, comme les Etats-Unis, à une ambition plus grande pour sortir des énergies fossiles. Washington a que le texte devait être "substantiellement renforcé", en particulier sur la "question des énergies fossiles".

Le texte appelle notamment à la "réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre zéro net (neutralité carbone, NDLR) d'ici, avant ou autour de 2050, comme préconisé par la science".

Mais il ne mentionne plus le mot de "sortie" des énergies fossiles, ce qui était une ligne rouge pour de nombreux pays et observateurs présents aux négociations de Dubaï.

Sur le charbon, le texte appelle à "réduire rapidement le charbon sans captage de carbone" ainsi qu'à des "limites sur les permis accordés pour de nouvelles centrales au charbon" sans captage de carbone (unabated).

Le projet mentionne également le nucléaire et les technologies de captage et de stockage du carbone, exigées par les pays producteurs de pétrole et de gaz pour continuer à pomper des hydrocarbures, mais balbutiantes, "afin d'améliorer les efforts pour substituer les énergies fossiles sans captage (unabated) dans les systèmes énergétiques".