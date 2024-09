Le FOCAC pour renforcer la coopération Chine-Afrique

Le Forum sur la coopération sino-africaine est le plus grand rendez-vous diplomatique en Chine depuis 2020, depuis la pandémie de Covid-19.

Et à Pékin, face à la Chine, deuxième économie mondiale, les dirigeants africains devraient une nouvelle fois, insister sur les opportunités en matière d'investissements.

"Du point de vue de l'Afrique du Sud, il existe de nouveaux domaines offrant de nombreuses opportunités, en particulier pour les investisseurs chinois. Dans le secteur des nouvelles énergies, toute la révolution des nouvelles énergies - y compris les véhicules électriques, les panneaux solaires, l'énergie éolienne, les technologies prioritaires", dit Siyabonga Cyprian Cwele, ambassadeur d'Afrique du Sud en Chine.

"Nous avons besoin de cela parce que nous devons transformer toute notre production, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la santé ou de l'administration, pour qu'elle soit numérisée. Ce sont donc les domaines sur lesquels nous nous concentrerons à l'avenir", ajoute le diplomate sud-africain.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa Image : Wang Ye/Xinhua/picture alliance

La Chine, premier partenaire de l'Afrique

En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique du Sud a atteint plus de 55 milliards de dollars américains, ce qui représente environ un cinquième du total des échanges commerciaux de la Chine avec le continent.

La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud pendant 15 années consécutives.

La Chine est également le premier partenaire commercial de la RDC. Au cours du premier semestre 2024, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 12 milliards de dollars américains.

A Pékin, il sera aussi question de l’agenda 2063 selon Siyabonga Cyprian Cwele, ambassadeur d'Afrique du Sud en Chine .

"L'Afrique est en train de mettre en œuvre l'Agenda 2063. C'est un programme très important pour l'Afrique" explique le diplomate.

"Vous mettez en œuvre votre deuxième objectif du centenaire, et le Focac devient ce pont qui permet de réaliser ces progrès essentiels. Nous espérons que lorsque les dirigeants se rencontreront, ils présenteront une déclaration et un plan de mise en œuvre très solides, représentant le dynamisme des relations entre l'Afrique et la Chine" précise par ailleurs Siyabonga Cyprian Cwele qui dit s'attendre également à ce que "certains des résultats clés se concentrent sur des domaines tels que l'industrialisation de l'Afrique".

Un partenariat gagnant-gagnant

Les dirigeants chinois insistent sur le caractère "gagnant-gagnant" de la coopération avec l'Afrique. Un avis que partage Tang Xiaoyang, professeur à l'Université de Tsinghua en Chine.

"Lorsque nous travaillerons avec vous, en tant que pays, nous nous concentrerons sur le développement. Cela signifie que sur le plan politique et économique, nous travaillerons tous les deux à une plus grande paix et à une plus grande unité" assure-t-il.

Selon lui "de cette manière, tout le monde est gagnant."

Pour Tang Xiaoyang, "c'est pourquoi nous n'avons pas l'impression d'être des donneurs de leçons. Nous sommes simplement des partenaires. Pendant que vous vous développez, nous en profitons aussi".

Le poids de la dette

Mais dans cette relation entre la Chine et le continent, il y a le problème du surendettement de certains pays. Les prêts accordés par la Chine aux pays africains, l'an dernier, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, selon une base de données réalisée par l'université de Boston.

Les principaux pays bénéficiaires étaient l'Angola, l'Ethiopie, l'Egypte, le Nigeria et le Kenya.

Mais le ralentissement économique en Chine incite Pékin à se montrer plus sélectif dans le choix des projets qui seront soutenus par des prêts.

Ce sommet du FOCAC aura pour thème "Unir les mains pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun".

Au nombre des dirigeants africains présents en Chine pour participer à ce neuvième forum sur la coopération sino-africaine, il y a le président congolais, Félix Tshisekedi, ses homologues tchadien et sénégalais, Mahamat Idriss Déby et Bassirou Diomaye Faye, le colonel Assimi Goita, à la tête de la transition militaire au Mali, le guinéen Mamadi Doumbouya ou encore Cyril Ramaphosa, le président d’Afrique du Sud.