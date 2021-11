Eco Afrique

Construire des maisons à base de plastique pour les Ghanéens

En recyclant des déchets plastiques sous forme de briques, des constructeurs ghanéens ont réussi à créer des logements solides et plus abordables que les modèles en acier et en ciment. Cette solution permet non seulement de nettoyer les rues, mais aussi de remédier au déficit de logements.