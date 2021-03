Congo : une présidentielle sans grand enjeu mais beaucoup d'attentes

Les opérations de vote pour la présidentielle ont commencé ce matin (21 mars) mais timidement. Six candidats dont l'un est malade de Covid-19, affrontent l'indétrônable président Denis Sassou Nguesso qui vise une réélection dès le 1er tour.

Dans plusieurs bureaux de vote ont connu des retards, jusqu'à parfois une heure. Peu d'affluence était constatée à l'heure de début de vote.

L'accès à internet est coupé depuis plusieurs heures à l'ouverture officielle des bureaux de vote à 07H00 (6H00 GMT). Mais les communications téléphoniques et par SMS restaient toutefois possibles selon notre correspondant à Brazzaville.

Un nouveau mandat après 36 ans au pouvoir

Les jeunes souhaitent avoir un président qui leur permettra d'avoir plus facilement accès au monde du travail

Le président congolais Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau mandat après 36 ans au pouvoir. Mais dans les rues du pays, les jeunes congolais rêvent eux d’un président plus sensible à leurs problèmes d’emploi.

"Nous avons des vrais problèmes dans ce pays : l’emploi des jeunes en est un", explique Charlin, un diplômé sans emploi. "Aujourd’hui, les jeunes ne sont pas occupés. Pour nous, le prochain président doit régler ce problème car notre population est constituée de jeunes et si ce problème n’est pas réglé dans l’urgence, c’est une bombe à retardement", estime-t-il.

"Nous avons besoin d’un président qui sera là pour promouvoir l’emploi des jeunes, et surtout l’éducation. Nous voulons un président qui viendra répondre aux attentes de la jeunesse", explique pour sa part Mesmin, 34 ans, lui aussi sans emploi.

Joseph, un enseignant retraité, souhaite lui que "les jeunes travaillent pour soutenir leurs parents. Voilà pourquoi nous voulons d’un homme conscient qui aime la population."

Des solutions pour améliorer le quotidien

Dans les quartiers périphériques, régulièrement saccagés par les pluies torrentielles, les femmes appellent le futur président à régler cette situation. "Qu’on nous aménage notre marché, nous vendons dans la rue et à même le sol. Que le futur président de la République pense aux quartiers Mouhoumi et Ngambio, on n’y arrive plus. Nous avons fui nos maisons, à cause de l’érosion", déplore Martine, une vendeuse.

Les Congolais espèrent l'amélioration de leur conditions de vie

Tous le répètent : les Congolais désirent un président qui change leur quotidien, actuellement très précaire."Nous souffrons et voulons un changement complet. Donc nous disons au président qui viendra de nous ramener des choses nouvelles", espère Albert, un habitant de Mfilou.

Le seul moyen pour accéder à tous ces vœux, c’est le bulletin qui sera glissé dans l’urne ce dimanche 21 mars.