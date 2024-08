Inquiétudes et mobilisation face aux rebelles congolais

L'avancée des rebelles se poursuit de jour en jour dans la province du Grand Nord de la République démocratique du Congo. Les soldats de la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) ont pris le contrôle de plusieurs localités, telle que Kanyabayonga, ou Kaseghe. Le groupe armé a également étendu son emprise sur les villages de Nyamilima et Ishasha dans le territoire de Rutshuru, plus au sud. Des avancées que les habitants constatent avec amertume. "L'AFC et ses complices et tous les traîtres de la République ne sont pas les bienvenus dans la région de Beni-Butembo", glisse l'un deux au micro de la DW. D'autres appellent les autorités à réagir.

Des jeunes volontaires contre les rebelles

Corneille Nangaa, leader de l'AFC, a été condamné à mort le 8 août pour "crimes de guerre" Image : Luis Tato/AFP

En attendant les habitants tentent de s'organiser. Des jeunes se constituent volontaires pour suppléer l'armée et repousser les groupes rebelles. Au stade de football de Kangaembi, dans le quartier Kalinda, certains sont venus suivre une formation militaire accélérée ces jours-ci. "Nous voulons montrer notre détermination à défendre le pays, nous ne voulons pas avoir des armes illégalement", insiste Clovis Mutsuva, l'un des plus de deux mille jeunes mobilisés pour cette cause. "Nous avons besoin de cette formation rapidement pour défendre le pays et nous sommes prêts. C'est vrai, théoriquement nous avons le moral mais il faut quand même une pratique et la pratique que nous demandons c'est comment manier une arme et je crois que nous allons gagner cette guerre parce que Dieu est avec nous".

Après avoir observé deux trêves humanitaires demandées par les États-Unis, l'AFC dirigée par Corneille Nangaa affirme ne pas être concernée par le cessez-le-feu de Luanda, négocié entre la RDC et le Rwanda. L'armée congolaise elle dit se préparer à faire face à toute éventualité dans le territoire de Lubero, où les rebelles et les militaires des FARDC sont déjà sur la défensive.