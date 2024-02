Conférence de Munich sur la sécurité sur fond d'inquiétude

La conférence internationale annuelle sur les politiques de défense et la sécurité mondiale s'ouvre sur fond de guerre en Ukraine, à Gaza, et avec de nombreuses inquiétudes.

C'est le jour J dans la ville de Munich, où débute ce vendredi la conférence internationale annuelle sur les politiques de défense et la sécurité mondiale. Elle réunit, dans la capitale bavaroise, des chefs d'Etats, des membres de gouvernement, des corps diplomatiques, des armées ou encore des experts. Il y sera question de la guerre en Ukraine, de Gaza, des nouvelles formes de conflits en ligne ou encore de coopération internationale au sens large. Une conférence sur fond d'inquiétudes et de mécontentements partout dans le monde.

Ces inquiétudes se lisent déjà dans le rapport publié chaque année à la veille de cette grand-messe. Dès le début, les mots du président de la conférence ne sont pas rassurants. Le monde de 2024 devrait être marqué par "une augmentation des tensions géopolitiques et de l'insécurité économique", écrit Christoph Heusgen. On lit ensuite les résultats de l'indice de sécurité de Munich : une sorte de grand sondage mené auprès de 12.000 personnes dans le monde, dans les pays du G7, mais aussi au Brésil, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud ou encore en Ukraine.

Les migrations inquiètent

Ce qui marque, ce sont notamment ce que les citoyens considèrent comme des risques pour la sécurité. La Russie n'est plus en tête des préoccupations. Ce qui est perçu comme risque numéro 1 dans de nombreux pays, ce sont désormais les migrations engendrées par les guerres et le changement climatique.

Autre fait marquant : le risque de conflits perçu comme plus fort qu'auparavant. Les craintes d'un affrontement militaire dans la zone Indo-Pacifique entre la Chine et Taïwan ont fortement augmenté. Et plus généralement, la crainte d'une Chine de plus en plus sûre d'elle. Cela effraie notamment au Japon, en Inde, aux Etats-Unis ou encore en Allemagne. L'influence russe dans le monde est aussi, même si c'est donc moins fort, toujours perçue comme une menace.

Inquiétudes aussi pour le Sahel

Les récents coups d'Etat au Sahel ont montré la perte d'influence de la France dans la région, au bénéfice de Moscou. "Mais tous ces coups d'Etats sont synonymes d'encore plus de violences qu'avant", écrivent les auteurs du rapport. Tout cela conduit à un certain pessimisme pour l'avenir, notamment en Europe. "Les citoyens des principaux pays occidentaux considèrent que d'autres pays deviendront plus puissants et que leur propre pays le sera moins d'ici dix ans", explique Christoph Heusgen, le président de la conférence. "La Chine et l'Inde, en revanche, sont beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de leur pays."

Le rapport indique aussi que, dans l'ensemble, "le mécontentement vis-à-vis des conditions économiques dans le monde augmente". Ainsi la mondialisation a fait marche arrière. Au détriment donc des échanges démultipliés d'hier. La Chine, en particulier, voit ses flux de capitaux diminuer à l'échelle mondiale. "L'intensification de la rivalité géopolitique a enterré la croyance selon laquelle la mondialisation, guidée par le marché, conduit à une répartition équitable des bénéfices", lit-on dans le rapport.

Mais "au lieu de réformer l'ordre international (...) de manière à ce qu'il tienne mieux sa promesse de profiter au plus grand nombre, la communauté internationale évolue actuellement exactement dans la direction opposée", disent encore les auteurs. Qui mettent en garde : cette tendance pourrait déclencher "des dynamiques qui, au final, ne feraient que des perdants".