Conférence internationale sur le commerce des espèces animales protégées

Le ministre allemand de la Coopération, Gerd Müller, estime pour sa part que "le commerce de l'ivoire doit continuer à être interdit, afin de protéger les éléphants". Le ministre qui était la semaine dernière en visite au Kenya et en RDC a été sensibilisé par ses entretiens avec Felix Tshisekedi à l'urgence de protéger le Bassin du Congo, deuxième zone de forêt vierge au monde après l'Amazonie. Une région où il faut, selon Gerd Müller, protéger à la fois la faune et la flore. Et aider les populations à ne pas avoir besoin de braconner pour survivre.

Victor Bousquet a pu en parler avec Sebastian Corvyn, conseiller politique et juridique à la fondation David Shepherd et présent à la CITES. Cliquer sur le lien ci-dessous pour l'écouter.