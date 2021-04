Concours de dessin DW : la pandémie vue par les enfants

Nous rassemblons des dessins et des peintures faits par des enfants et des adolescents qui expriment leurs expériences avec la pandémie.

Veuillez nous envoyer jusqu'au 1er mai 2021 les photos des dessins les plus beaux, les plus pertinents et les plus drôles de vos enfants, en précisant leur nom, leur âge et leur lieu de résidence en utilisant le formulaire ci-dessous.

Nous vous conseillons d’utiliser un ordinateur bureau pour nous envoyer vos images car il y a actuellement des problèmes de téléchargement sur les appareils mobiles.

Il y aura un tirage au sort parmi tous les participants avec à la clé un paquet DW avec un ours en peluche. Une sélection de dessins sera montrée dans notre programme spécial Covid-19.

Soyez nombreux à participer !