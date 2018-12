Commentaire : Merkel reste chancelière

Le président d’un parti politique en Allemagne intéresse peu, voire pas du tout l’opinion publique internationale. Mais pour ces élections, cela n’était pas le cas. Le congrès de la CDU (Union démocrate chrétienne) a fait la une de grands médias internationaux comme le New York Times ; au même titre que les obsèques de l’ancien président américain Bush. Les chaînes de télévision internationales ont fait de la future direction de la CDU une nouvelle de dernière minute. La raison de cette atttention s’appelle : Angela Merkel.

Dans l’opinion publique générale, la chancelière allemande est la femme politique la plus importante au niveau mondial. Dans un monde dominé par des machos comme Poutine, Trump et Erdogan, elle représente la voix de la raison. Elle est aussi le dernier espoir de l’égalité dans les moments de fragmentation et avec les nationalismes qui se renforcent de manière dangereuse. Dans son propre pays, l’éclat de Merkel s’est estompé.

Ines Pohl, rédactrice en chef de la DW

Après une défaite électorale au parlement, elle n’avait plus d’autre choix que d’annoncer son retrait à la tête du parti. Cette annonce en fin du mois d’octobre a ouvert les hostilités pour la course à sa succession. Il est clair qu’elle n’aurait pas pu continuer à diriger le parti, si son adversaire historique avait été élu ; et ce, bien que son mandat se termine dans deux ans et demi.

Vengeance tardive d’un homme blessé

Et cela a failli arriver. En effet, Friedrich Merz - l’homme que Merkel a écarté de la scène politique, il y a huit ans ; et qui peut à présent prendre sa revanche - n’a été battu que de 25 voix sur les 1001 voix. Il était soutenu par tous les hommes que Merkel a politiquement détruits.

Le résultat est à peine imaginable, après une longue et passionante journée qui a débuté par un discours très émotif de la chancelière. A la fin, Annegret Kramp-Karrenbauer a gagné les élections. Cette décision en faveur de la candidate favorite de Merkel est une approbation du congrès du parti de voir la chancelière exercer jusqu’à la fin de son mandat , si le SPD (Parti social démocrate) , l’autre parti de la coalition ne se sépare pas.

L’Allemagne reste digne de confiance en matière de politique extérieure

La première économie d’Europe est stable. Les grandes lignes du gouvernement seront à peine modifiées. Il faudra observer avec beaucoup d’intérêt la politique interne et voir si Kramp-Karrenbauer arrivera à soigner l’âme du parti, à réunir les différents camps et donner le sentiment de renouveau dont la CDU et l’Allemagne toute entière ont besoin.

Dans le fond, il va s’agir de savoir si Kramp-Karrenbauer va réussir à se défaire de sa prédecesseuse et de réunir les expériences internationales qui lui permettront d’être une candiate convaincante aux prochaines élections à la chancellerie.

Voici les questions du futur. Actuellement, il s’agit du fait qu’il n’y a pas qu’une seule femme à la tête de la CDU, mais plutôt deux.