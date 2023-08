Chaînes d'approvisionnement : l'Afrique a du potentiel

La chaîne d'approvisionnement étant le système et les ressources qui sont nécessaires pour qu'un bien ou un service aille du fournisseur au consommateur selon le rapport, les experts de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement la Cnuced assurent que les économies africaines peuvent devenir des acteurs majeurs de cette chaîne en exploitant leurs ressources. Elle peuvent également s'appuyer sur leurs propres marchés qui sont en expansion.

Un continent doté de plusieurs atouts

Dans son rapport, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement revient sur les points forts de l'Afrique pour s'imposer dans des domaines comme celui de l'automobile, de la téléphonie mobile, de la pharmacie, ou encore du photovoltaïque…

Il est question en l'occurrence de l'abondance en minéraux et métaux essentiels comme l'aluminium, le cuivre, le lithium, le cobalt ou encore le manganèse... des composants vitaux pour les industries à forte intensité technologique.

Le continent africain regorge de minerais Image : Thierry Bresilion/AA/picture alliance

Certains de ces métaux sont essentiels à la fabrication de batteries électriques par exemple. Cela, souligne le rapport, fait du continent une destination attrayante pour les secteurs manufacturiers.

Autres atouts stratégiques du continent, selon la Cnuced : un accès plus court et plus simple aux intrants primaires, la démographie avec une population jeune qui s'intéresse à la technologie, une main-d'œuvre plus jeune et une classe moyenne en plein essor donc. Selon les prévisions, en 2050, un consommateur sur quatre dans le monde résidera en Afrique.

Une exhortation

Pour qu'il se concertent et mettent en place les réglementations et infrastructures adéquates pour attirer les investisseurs. Selon Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la Cnuced, les pays africains doivent éviter d'être enfermés dans la fourniture "simplement" de matières premières.

La Cnuced exhorte aussi le continent à miser sur les chaînes d'approvisionnement technologiques qui peuvent avoir un impact sur les emplois et les salaires.Le continent pourrait également bénéficier de transferts de technologies.

Miser sur les chaînes d'approvisionnement technologiques pourrait bénéficier au continent africain selon la Cnuced Image : Sunshine Seeds/Zoonar/picture alliance

Les crises comme la Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine ont mis en exergue la nécessité de sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les pays, les entreprises, relocalisent leur système de production pour minimiser les risques, mais aussi leur empreinte carbone. Le moment est donc opportun pour l'Afrique qui peut en profiter pour mieux se positionner.

Si les experts de la Cnuced reconnaissent que les obstacles sont nombreux, notamment pour ce qui concerne les infrastructures, la faiblesse des institutions, le manque de financements ou encore l'instabilité politique dans certains pays, ils ne passent pas sous silence certains points positifs comme la création de la zone de libre-échange africaine, la Zlecaf.