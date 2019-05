Climat: un thème majeur de la campagne électorale européenne

Dénoncer "l'avidité du capitalisme", à coups d'actions spectaculaires et de déclarations coup de poing : les défenseurs du climat font monter la pression en Europe en pleine campagne pour les élections européennes. Le sujet est d'actualité et figure dans les programmes de la plupart des partis politiques.

De leur côté, plusieurs milliers d'Européens ont défilé ces derniers mois, dans différentes villes, pour demander des mesures contre le changement climatique. En Allemagne, la question climatique fait aussi partie des grands sujets de la campagne européenne.

Prise de conscience

"On se rend compte que tous les partis politiques aujourd'hui parlent de climat et parlent d'écologie ce qui est une très bonne chose", estime Neil Makaroff, responsable pour la politique européenne du "Réseau action climat". "Maintenant il faut vérifier que leurs propositions soient véritablement crédibles pour mettre en oeuvre ces engagements vis à vis de l'écologie".

Selon-lui la prise de conscience s'explique par la météo en Europe. "L'impact du dérèglement climatique est présent partout. On voit qu'il y a des sécheresses des inondations très régulières. On voit que les rendements agricoles notamment sont moins bons aujourd'hui qu'auparavant, en raison du réchauffement climatique. Et donc il y a une prise de conscience générale des citoyens".

