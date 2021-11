Médiathèque

Clap de fin sur le Fespaco 2021

La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le plus grand festival de cinéma africain, s'est achevée samedi 23 octobre. 150 000 festivaliers de 64 pays ont pu voir plus de 500 oeuvres ! Reportage lors de la cérémonie de clôture.