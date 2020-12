Cinq choses à savoir sur la Saint- Sylvestre en Allemagne 

Le Feuerzangenbowle



La soirée de la Saint-Sylvestre débute par le "Feuerzangenbowle". Ce bol de punch est le must de chaque fête du Nouvel An. L'orthographe inhabituelle du mot en allemand s'explique par son origine. Bowle provient du mot anglais "bowl" car cette boisson est souvent servie dans un grand récipient.

Parmi les innombrables recettes de la boisson fruitée de fête, il y a bien sûr aussi de délicieuses variantes sans alcool.



Le dernier repas de l'année



En Allemagne, les deux plats typiques du passage au Nouvel An sont la fondue ou la raclette. Ces deux plats à base de fromage fondu ont été importés de Suisse. Roboratifs, ils sont aussi très conviviaux et raccourcissent le décompte des minutes jusqu'à minuit.

Mais attention, ceux qui abusent trop des brochettes de pain trempées ou des poelons couverts de fromage risquent de sombrer dans le "coma alimentaire" ("Fresskoma" en allemand), qui est une sorte de léthargie qui s'empare des convives après un repas trop riche.



Le moment superstition ou "Bleigießen"





S’ensuit le "Bleigießen" qui consiste à lire son avenir pour la nouvelle année... dans du plomb! Des petites plaques de métal sont fondues dans une cuiller, puis jetées dans l’eau bouillante. Au contact de l'eau, le plomb se fige et forme une figure qui est alors interprétée comme un signe. En Allemagne, cette coutume de veille du Nouvel An fait rage depuis des décennies. Cependant, le plomb est toxique, c'est pourquoi il est recommandé de recourir à des alternatives moins nocives telles que l'étain ou la cire.



La tradition cinéma





Ensuite, il y a le fameux film "Dinner for One", une comédie britannique dont les Allemands raffolent à la Saint-Sylvestre. Elle a été diffusée pour la première fois en 1963 à la télévision allemande. Depuis lors, elle a attiré des millions d'Allemands devant leurs écrans chaque année à la veille du Nouvel An. Ce film est diffusé le soir du 31 décembre sur de nombreuses chaînes, en anglais, en allemand... et même dans plusieurs dialectes du pays.



Le toast et les feux d’artifice



Enfin vient le moment que tout le monde attend. D’abord, on décompte à voix haute les dix dernières secondes de l'année. Ensuite, on s’embrasse et se souhaite une "bonne année" ("Frohes Neues Jahr!") dans le son des bouchons des bouteilles qu'on ouvre (les Allemands optent souvent pour un genre de vin blanc mousseux : le Sekt).



En Allemagne, il existe même un toast spécial que l'on peut porter pour l’occasion : "Prosit Neujahr". Les chrétiens allument des cierges, beaucoup appellent des membres de leur famille pour leur présenter leurs voeux... mais ce dont les Allemands raffolent, ce sont les fusées de feu d'artifice qu'ils allument dans le ciel nocturne.

En 2017, les Allemands auraient dépensé plus de 130 millions d'euros en fusées, pétards et autres explosifs de fête, bien que leur vente ne soit autorisée que trois jours avant le Nouvel An.

La coutume des feux d'artifice a une longue tradition. Même les tribus germaniques essayaient de chasser les mauvais esprits de la saison froide et sombre à grand renfort de lumière et de bruit.



En cette année 2020 où la Covid-19 a changé toutes les habitudes et traditions, rien ne sera pareil.

En Allemagne, les fêtes privées sont limitées à 5 personnes. Dans plusieurs régions, il y aura un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin et les grands rassemblements et feux d’artifices sont interdits.