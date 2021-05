Chrétiens, juifs et musulmans sous un même toit à Berlin

C'est un projet exceptionnel qui vient d'être lancé à Berlin. Celui d'House of one, "Maison de l'unité" en français. Un projet vieux de plusieurs années et dont la première pierre a finalement été posée ce jeudi 27 mai dans la capitale allemande : un lieu de culte partagé entre chrétiens, juifs et musulmans. Tous pourront bientôt prier sous un même toit, dans les mêmes locaux.

Un bâtiment aux angles droits, des toits plats... Et au même endroit : une église, une mosquée, une synagogue, toutes reliées entre elles par un grand espace de rencontre de 46 mètres de haut. Tout cela en plein cœur de Berlin, sur les ruines d'une ancienne église protestante. C'est donc House of one.

Une idée de plus de dix ans

Ce projet un peu fou a été lancé par un imam, un pasteur et un rabbin. Un trio d'hommes qui posent régulièrement ensemble devant les photographes, sourires aux lèvres. Il faut dire qu'il y a de quoi être fiers : cette construction à 43 millions et demi d'euros est une première en Europe.

L'idée n'est pas de faire un mélange de religions, chacun pourra prier et pratiquer son culte séparément, au calme. Mais pour le faire, il faudra passer par la salle commune et donc se fréquenter entre fidèles. Des prières communes, des rencontre interreligieuses sont aussi prévues.

"La ville a besoin d'endroits comme celui-ci où l'on est sûr que les gens se parlent, quelles que soient leurs différences", estime le pasteur Gregor Hohberg qui porte le projet depuis le début. "Il y a un endroit où vous pouvez aller et vous savez que là, la conversation entre les différents cultes a lieu et c'est pour la paix de la ville, c'est un signe et un symbole incroyablement important."

House of One sera construite sur les ruines de l'église protestante St Pierre, endommagée pendant la seconde guerre mondiale puis détruite ensuite par les autorités de l'ex-RDA.

"Coexistence sociale"

La première pierre a été posée, alors même que, hasard de l'actualité, le conflit au Proche-Orient, relance les débats sur l'antisémitisme en Allemagne. Les récentes scènes de guerre entre Israël et la Palestine ont conduit à des manifestations de soutien aux deux camps, parfois émaillées d'incidents graves, racistes ou antisémites ces dernières semaines.

Le projet House of one est ainsi encore plus important pour Gregor Hohberg. "Il se situe face à de tels conflits et montre à quel point il est important que les gens se parlent, qu'ils se soutiennent les uns les autres, qu'ils essaient d'apprendre à connaître celui qui a l'air différent, qui vient d'une autre région, qui croit en quelque chose de différent. Si nous parvenons à faire cela, à rester toujours en conversation, alors je pense que nous aurons beaucoup gagné et fait beaucoup pour la coexistence sociale."

Des arguments entendus par les autorités politiques, notamment à Berlin. La ville mais aussi l'Etat de Berlin ont aidé au financement du projet. Et pour poser la première pierre, le président du Bundestag allemand Wolfgang Schäuble avait même fait le déplacement. La fin des travaux et l'ouverture prévus d'ici 2025. L'idée a déjà fait des petits... Une Maison de la paix et des religions doit voir le jour à Bangui dans les années à venir, en coopération avec la House of one de Berlin.