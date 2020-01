Chasseurs de crimes - Une disparition à Pyto

Le gouvernement a en effet instauré de nouvelles directives destinées à rendre le secteur moins nocif pour l'environnement et moins opaque afin de mettre un frein au trafic et à la contrebande - notamment avec l'Europe. Les charbonniers de Pyto, sont majoritairement opposés à ces changements et considèrent Tayo comme une traite, car elle est elle-même issue d'une famille de charbonniers. Lorsque son oncle Felix, le président de l'association des charbonniers disparaît, on le soupçonne d'avoir volé tout le charbon du village entreposé par l'agence de Tayo. Candice, la garde forestière et Gervais, le conseiller municipal chargé de l’environnement promette de faire toute la lumière. Félix est-il le cambrioleur ?