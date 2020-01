Chasseurs de crimes - Mots de haine, mots de paix

Les tensions ethniques sont alors ravivées entre les Derembas, qu’elle représente, et les Tiribés qui sont au pouvoir et détiennent les rênes de l'économie. Jeanne, jeune journaliste issue des deux ethnies, se bat contre les discours d'incitation à la haine qui se multiplient et pour sauver sa relation avec son fiancé Tiribé. Mais qui sont les auteurs de l'attentat contre Banku ? Le président est-il vraiment impliqué comme l'affirme la communauté déremba? L'inspecteur Opande mène l'enquête pour résoudre l'affaire au plus vite et ainsi éviter que la rivalité ethnique ne débouche sur une guerre civile.