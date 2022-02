Chasseurs de Crimes - De l'ombre à la lumière

La police et les politiciens ne sont pas les seuls à représenter un danger pour le jeune homme de 19 ans ; Cyrille regrette également le manque de compréhension et de soutien de sa propre famille. Cette histoire expose la situation menaçante pour ses protagonistes, qui défient les vieilles traditions et les préjugés. Nous suivons les aventures de Cyrille et sa sœur jumelle Chael dans leur lutte pour l'égalité et la coexistence pacifique au sein de la société, sans que l’orientation sexuelle joue un rôle.