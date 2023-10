Les enfants, premières victimes des désastres climatiques

Des inondations, tempêtes, sécheresses et des incendies alimentés par le réchauffement climatique ont provoqué 43,1 millions de déplacements d'enfants entre 2016 et 2021.

Et ce n'est qu'un début, alerte l'UNICEF dans un rapport publié ce vendredi (06.10.2023).

Des projections partielles montrent, selon l'UNICEF, que les inondations uniquement liées au débordement des cours d'eau pourraient provoquer 96 millions de déplacements d'enfants dans les 30 prochaines années.

Et ce n'est pas tout : 10,3 millions d'enfants déplacés à cause des vents cycloniques et 7,2 millions autres suite aux submersions marines liées aux tempêtes viendront s'ajouter à ces projections.

Plus de 113 millions de déplacements d'enfants auront lieu dans les trois prochaines décennies, estime le rapport de l'UNICEF publié ce vendredi, qui a pris en compte les risques de crues des cours d'eau, les vents cycloniques et les sécheresses.

D'après l'Unicef, 99% des décès déjà attribués aux changements climatiques surviennent dans les pays en développement, et les enfants représentent 80% de ces décès. Image : Fida Hussain/AFP/Getty Images

L'Afrique de l’Est déjà touchée

L'une des pires sécheresses depuis plus de 50 ans a ravagé la Somalie et une bonne partie de la région autrefois fertile. Les pâturages deviennent rares et des milliers d'animaux ont trouvé la mort en Somalie.

Les souffrances causées par des catastrophes prolongées comme les sécheresses sont souvent sous-estimées, a déploré l'UNICEF. Au moins 1,3 million d'enfants ont dû quitter leur foyer à cause de la sécheresse au cours des années couvertes par le rapport et plus de la moitié d'entre eux en Somalie, mais il s'agit probablement d'une sous-estimation dudit rapport.

Contrairement aux inondations ou aux tempêtes, il n'existe aucune mesure préventive d'évacuations en période de sécheresse.

Dans le monde entier, le changement climatique a déjà laissé des millions de personnes sans abri. La hausse des mers ronge les côtes ; les tempêtes frappent les mégalopoles et la sécheresse exacerbe les conflits. Mais alors que les catastrophes s'intensifient, la communauté internationale n'a toujours pas reconnu le statut des migrants climatiques en vue de les protéger.